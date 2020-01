Quando uva e malto s’incontrano, nasce la prima birra allo Zibibbo

Il progetto coinvolge due realtà calabresi: Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola e il produttore di birra Maltonauta

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Si chiama Birra Zibibbo il progetto che coinvolge due realtà calabresi. Cantine Benvenuto, produttore di vino, e Maltonauta, produttore di birra. Due mondi apparentemente diversi che si incontrano in una bottiglia. Progetto nato per volontà di Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte che sperimenta da qualche tempo produzioni “alternative” come queste. Lo stile è tutto italiano, è una Italian Grape Ale, brassata con percentuali fino al 40 di uva o mosto. In questa birra sono stati utilizzati i grappoli di Zibibbo, del presidio Slow Food, coltivati da Giovanni Celeste Benvenuto sulle colline che affacciano sul Tirreno, a Francavilla Angitola, e poi fermentati insieme al mosto di cereali.



Birra chiara, profumi aromatici delicati che svelano da subito la presenza della bacca dorata. Mediamente alcolica, circa 6 gradi, ha una bevuta facile ma di carattere, con un bel finale fruttato e leggermente ammandorlato. E non poteva essere scelta uva migliore per questo connubio. Lo Zibibbo è una bacca proveniente dall’Egitto (è infatti anche chiamato Moscato d’Alessandria), dove veniva prodotta anche la Zytum, questo il nome della birra per gli egizi. Era apprezzata a tal punto che i ragazzi a scuola, oltre a imparare a scrivere e a far di conto, apprendevano l’arte della birrificazione.



Un primo lotto che soddisfa molto le due aziende e che li ha spinti a replicare con nuove produzioni sempre con l’utilizzo di questa meravigliosa uva. Una prima presentazione ufficiale sarà il 10 febbraio 2020 presso la nota pizzeria Bob – Alchimia a Spicchi di Catanzaro alla presenza dei due soci di Maltonauta, Marco Longo e Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte, e il vignaiolo Giovanni Celeste Benvenuto.