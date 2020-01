Internet e servizi, sbarca a Vibo l’Operazione risorgimento digitale

Corsi gratuiti per tutti i cittadini per favorire l’accesso alla “vita digitale”

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Vibo Valentia fa parte dei 107 comuni scelti per progetto Tim Risorgimento digitale. «L’iniziativa – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – vuole contribuire a rendere alla portata di tutti e in particolar modo degli adulti le opportunità offerte dalla rete. Contribuire alla crescita e ad un migliore approccio con l’esperienza del web. Che sia per intrattenimento o per accedere ai servizi on line, è importante abilitare e promuovere la cultura digitale tra i cittadini. Sono, questi, gli obiettivi del progetto che la Tim porterà i primi di febbraio a Vibo Valentia una delle 5 piazze calabresi ad usufruire del momento formativo. Si tratta di un grande progetto di educazione digitale che favorisce la diffusione delle conoscenze e delle competenze necessarie per la vita digitale di ogni cittadino. L’iniziativa aderisce al manifesto della Repubblica digitale, promosso dal Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, in collaborazione con l’Anci».



L’assessore all’innovazione tecnologica Michele Falduto evidenzia che: «la tappa prevede la presenza di un team di formatori per corsi in aula e di un team di “facilitatori” dedicati alle attività di sportello digitale in piazza, pronti a spiegare al pubblico in modo semplice come il digitale possa migliorare concretamente la vita quotidiana.



Il sindaco Maria Limardo condividendo metodi ed obiettivi dell’iniziativa, una grande scuola mobile, è così che è stato pensato il tour di Tim. I corsi di formazione di internet sono gratuiti e rivolti a tutti i cittadini. Il corso come diventare cittadino di internet si articolerà in tre moduli: modulo 1 “Pronti, partenza internet per entrare in rete”; modulo 2 “Parlarsi e condividere per comunicare via internet”; modulo 3 “Una giornata digitale, un’intera giornata con internet”.



Verrà realizzata una Scuola mobile nella centralissima piazza Municipio a partire dal 10 febbraio prossimo con uno sportello di cultura digitale a disposizione di tutti i cittadini per dare supporto su tematiche ed esigenze digitali: ad esempio l’attivazione dello Spid. Inoltre ci si soffermerà sui servizi digitali in città quali parcheggio, prenotazione eventi; servizi per il tempo libero, musica e film in streaming, instagram stories , fake news per riconoscere ed evitare notizie false e ingannevoli, parental control. Si tratta di «un ulteriore tassello del programma di mandato inerente alla formazione del cittadino digitale. Dal 10 febbraio al 6 marzo arriverà a Vibo Valentia la più grande scuola digitale mobile». L’assessore alla cittadinanza attiva Domenico Primerano ha dichiarato che «l’adesione del Comune a questa iniziativa si propone come una vera e propria attività di inclusione digitale con l’obiettivo di estendere a coloro che fino ad oggi ne sono esclusi, la diffusione delle competenze e delle conoscenze necessarie per migliorare concretamente la nostra vita quotidiana. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea e aderisce al manifesto della repubblica digitale promosso dal Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale. I corsi di formazione saranno aperti a tutti».