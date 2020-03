Raccolta rifiuti: lavoratori in agitazione a Briatico, Mileto e Sant’Onofrio

Lo Slai-Cobas contesta alla ditta Muraca la mancata attivazione di servizi igienico-sanitari di primaria importanza considerata anche l’emergenza coronavirus in corso

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Entrano in stato di agitazione i lavoratori addetti alla raccolta rifiuti nei comuni di Briatico, Mileto e Sant’Onofrio, dipendenti della ditta Muraca, rappresentati dal sindacato Slai Cobas. «La decisione – spiega il responsabile provinciale del sindacato Nazzareno Piperno in un comunicato – è determinata dal mancato riscontro aziendale alla nota sindacale del 25 febbraio scorso con la quale si chiedeva l’immediato intervento per tutelare la salute dei lavoratori».



In particolare, spiega Piperno, la società «incurante della salute dei lavoratori e delle basilari regole in materia igienico sanitaria, dettate oltre che dal legislatore dal senso civico, omette di predisporre servizi indispensabili, quali la fruizione di acqua, spogliatoi, docce, wc, lavabi; carenze sostanziali che – spiega il responsabile dello Slai Cobas –, in un settore particolarmente esposto a rischi come quello della nettezza urbana, si riverberano, inevitabilmente, sul profilo igienico sanitario non solo personale ma anche collettivo. L’adozione di misure igienico-sanitarie, pertanto, si rende necessaria, da un lato, dalla tipologia di attività svolta dai nostri assistiti, dall’altro dall’emergenza sanitaria che tutto il Paese sta attraversando. Del tutto inevitabile – conclude il sindacalista – risulta la proclamazione dell’odierna protesta con sui i lavoratori nostri assistiti rivendicano quanto suddetto»



Coronavirus e mancate precauzioni, lavoratori Dusty in agitazione