Covid-19, Pubbliemme e network LaC assicurano tutti i dipendenti

Il Gruppo Pubbliemme e la Diemmecom Società Editoriale, stipulano con Assicurazioni Generali una polizza assicurativa per circa 90 dipendenti. Un programma di assistenza sanitaria in caso di positività al Covid -19 che prevede indennità da ricovero, indennità da convalescenza ed un pacchetto di assistenza post ricovero (invio medico generico, trasporto ambulanza, trasporto dal pronto soccorso al domicilio e tanto altro utile per la gestione familiare in un periodo di emergenza, dall’invio di una collaboratrice familiare, alla baby sitter a domicilio e all’accompagnamento dei figli minori a scuola).

Fronteggiare l’emergenza

Un gesto importante dell’imprenditore e Editore Domenico Maduli nei confronti di tutti i dipendenti che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono quotidianamente impegnati nelle varie sedi operative o in smart working per garantire la normalità operativa. Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sono state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti, la sanificazione degli ambienti di lavoro e a tutti i lavoratori sono state diffuse le necessarie informazioni relative ai rischi di contagio e ai comportamenti da adottare.

Un sincero ringraziamento

In una situazione di emergenza e di crisi come quella che stiamo vivendo in questo periodo, le persone e le famiglie sono costrette ad affrontare faticosi cambiamenti e a modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, ritrovandosi a vivere in casa, più o meno isolati. Un sincero ringraziamento ai direttori e vicedirettori, alla redazione giornalistica, a tutto il personale del reparto tecnico, in prima linea per garantire un servizio di informazione serio, attendibile, agli uomini e alle donne del Gruppo Pubbliemme che con spirito di abnegazione e straordinaria professionalità sono impegnati a garantire servizio e assistenza ai clienti in portfolio, alle forze dell’ordine che lavorano con impegno per assicurare sicurezza e legalità ed infine un profondo grazie al personale medico e infermieristico, agli operatori sanitari e alle associazioni di volontariato impegnati nella lotta al Covid-19.

Uniti si vince, serve la forza di noi italiani per sconfiggere questa pandemia e tornare a vivere.