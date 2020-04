LaC News24 case study Covid-19 all’Università Magna Graecia

I digital strategist Diemmecom hanno analizzato insieme agli studenti messaggi e media adottati per fare informazione sul Coronavirus

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

L’emergenza sanitaria ha chiamato in campo l’editoria. Serietà ed attendibilità dell’informazione oggi più che mai sono essenziali. Le fake news, un rischio altissimo. In Calabria, la società editoriale Diemmecom è scesa in campo per un’informazione responsabile, seria, professionale, certificata. Il network LaC ha avviato campagne di sensibilizzazione sulle norme di sicurezza, appelli dei vari giornalisti affinché ognuno assuma comportamenti responsabili. Ha riservato un piccolo tributo a tutto il personale sanitario che sta lottando in prima fila, uno spot che mostra medici, infermieri e operatori sanitari in tutta la loro straordinaria umanità. Per questo, l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, ha chiamato i digital strategist della società editoriale a tenere, il 15 aprile, il seminario “Strategia di comunicazione digitale durante l’emergenza Covid-19”.

Informazione pubblicitaria

«Avere simili aziende trasmette fiducia»

«É stato un incontro molto bello – ha dichiarato la promotrice dell’iniziativa Maria Colurcio, docente di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell’ateneo-. Ha tenuto viva l’attenzione dei ragazzi per ore, ha trasmesso un segnale di fiducia. Oggi l’incertezza ha reso nulli gli schemi consolidati che avevamo. E vedere che la Calabria ospita un’azienda così qualificata, è importante – ha proseguito-. Li aiuta a guardare la realtà con occhi diversi. Fa vedere loro come adattarsi in fretta. In un momento simile, confrontarsi con simili esperienze professionali diventa fondamentale».

Un ponte tra imprese e università

Altrettanta soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale Diemmecom Maria Grazia Falduto. «Le nostre scelte, l’impegno, la solidità dimostrata diventano oggetto di studio. La comunicazione in emergenza da parte della nostra testata LaC News24, una case history, che permette ai ragazzi di confrontarsi con dei veri professionisti. Ecco perché abbiamo raccolto con entusiasmo l’invito. L’informazione ai tempi del Coronavirus è sempre più digitale e interconnessa. Mai come prima abbiamo tirato fuori i muscoli per garantire un’informazione autorevole, seria, concreta, trasparente e di pieno supporto ai calabresi che ogni giorno ci chiedono sostegno, oggi ancora di più».

Case study: LaC News24

Durante il seminario (da remoto, via Google Meet), i digital strategist Diemmecom hanno analizzato insieme agli studenti messaggi e media adottati dalla testata LaC News24 per informare e sensibilizzare, ad iniziare dalla campagna #attentaCalabria. L’incontro rientrava nel percorso di formazione “Strategy in practice”, – pianificazione e controllo strategico della cultura d’impresa, con a capo la professoressa Colurcio e la ricercatrice Angela Caridà.