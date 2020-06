Una rotatoria al bivio “Varì”, i dettagli del progetto di messa in sicurezza

Il sindaco di Soriano, Bartone, ringrazia il presidente della Provincia Solano: «Sinergia proficua nel segno dell’interesse comune per la collettività»

La Provincia di Vibo Valentia ha appaltato i lavori per il rifacimento di un importante bivio nella vallata del Mesima, per la precisione l’intersezione stradale tra le strade provinciali 65 e 73, quella nei pressi dell’impresa “Varì vimini”. Un intervento che prevede una rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio, che consentirà di ridurre notevolmente la velocità nell’incrocio, ed il decremento degli incidenti. Verrà inoltre effettuato l’ammodernamento della pavimentazione stradale con le opere annesse, tra cui il ripristino dei tombini, le opere di contenimento sottoscarpa, l’installazione di barriere di sicurezza, la segnaletica orizzontale e l’installazione di delineatori di margine. Inoltre, nel tratto compreso tra i due svincoli autostradali, quello di Vazzano e quello di Serre, è previsto il rifacimento di un breve tratto della pavimentazione stradale in prossimità della rotatoria, e la messa in sicurezza delle opere di protezione laterali installate lungo il ponte sul fiume Marepotamo, con installazione di barriere di sicurezza. Un intervento che rientra nel più complessivo progetto di messa in sicurezza, che comprende anche parte della provinciale numero 90, dell’ammontare di 331mila euro, che è stato comunicato dal presidente dell’ente Salvatore Solano al sindaco di Soriano Vincenzo Bartone.

Ed è lo stesso Bartone a ringraziare Solano, «con il quale – afferma – ho avuto sempre confronti imperniati sulla sinergia». Un grazie, quindi, «per l’impegno profuso e l’importante obiettivo raggiunto. La tutela del bene comune, è valore imprescindibile e segno di appartenenza consapevole e responsabile a un territorio, che ha il diritto inalienabile di essere sicuro».