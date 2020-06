Lavoro, al via il workshop online dedicato alle professioni turistiche

Una tre giorni dedicata al settore turistico in cui si approfondiranno le varie mansioni, si raccoglieranno le testimonianze degli addetti ai lavori e verrà data ai giovani l'opportunità di farsi conoscere dalle aziende

Una finestra sulle professioni turistiche. È questa la mission della prima edizione del workshop online “Professional tourism”, in programma dal 25 al 27 giugno. L’evento – nato dalla sinergia di più enti – vuole essere un viaggio nelle passioni, esperienze e identità delle varie figure che compongono il mondo ristorativo e ricettivo. Attraverso le loro testimonianze e competenze si cercheranno di capire normative e regole da seguire per garantire agli ospiti un servizio d’eccellenza. Si inizierà nella prima giornata con i tecnici del turismo. Successivamente, il 27 giugno, si ospiteranno esperti del settore. Si terminerà con un recruiting finale per tanti giovani che intendono intraprendere una carriera lavorativa.

Il presidente della Pro loco di Vibo Valentia, Luigi Saeli, nel presentare l’appuntamento ha inteso ringraziare la rete di collaborazioni che ha permesso la creazione della tre giorni: l’Azienda di promozione e ricerca turistica Calabria, la Pro loco di Vibo Valentia, l’associazione di promozione turistica “L’eccellenza Turistica”, l’Ente bilaterale turismo Toscana, gli esperti del settore, Cosimo Cisternino direttore d’hotel e consulente turistico, Monica Fidotti tecnologa alimentare e responsabile Ricerca turistica dell’Aptr Calabria, i tecnici del turismo che si racconteranno tra esperienze professionale e nuovi traguardi.

Di seguito il programma:

25 giugno dalle ore 09:30 alle ore 16:45

Noi Tecnici del Turismo: i professionisti si raccontano tra esperienze e nuove prospettive

Ore 09:30 Il barman

Ore 09:45 Il ristoratore

Ore 10:00 Il pizzaiolo

Ore 10:15: Il direttore di hotel

Ore 10:30 Il mastro spillatore

Ore 10:45 Il barista

Ore 11:00 Il cuoco

Ore 11:15 l’agente di viaggi

Ore 11:30 La cameriera

Ore 11:45 La receptionist

Ore 12:00 La governante

Ore 12:15 Il capo animatore

Ore 12:30 Il direttore food&beverage

Ore 12:45 L’addetta al mini market di villaggio

Ore 13:00 L’addetto all’info point

Ore 15:00 Il direttore di villaggio

Ore 15:15 L’addetta back office

Ore 15:30 Il manutentore

Ore 15:45 Il direttore di campeggio

Ore 16:00 Il bagnino

Ore 16:15 Il gelataio

Ore 16:30 Il sommelier

Ore 16:45 Il pasticcere

26 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 Meeting touris

Ore 09:30

“La Professione del Direttore d’Albergo per un Turismo di Qualità”

A cura del dottor Cosimo Cisternino

Ore 10:00

“Il Barman tra storia e nuove tecniche di lavoro”

Ore 11:30

“Il Cuoco dai libri al gestire una Brigata”

Ore 12:00

“Passato presente e futuro dell’autocontrollo nel settore Agro – Alimentare”

A cura della dottoressa Monica Fidotti, tecnologa alimentare e responsabile Ricerca turistica dell’Aptr Calabria

“Laboratorio”

Ore 16:30 “Tecniche di servizio di sala”

Ore 17:00 “Il Sommelier tecniche di servizio”

27 giugno dalle ore 10:00 alle ore 16:00

Professional recruiting

Per lavorare nel turismo invia il curriculum a professionaltourism@gmail.com. Le aziende interessate al tuo profilo avranno modo di valutare la tua candidatura.