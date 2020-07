Turismo e mobilità, arriva la campagna di promozione Vibo in bus

Il servizio informerà i turisti sulle tratte disponibili da Pizzo a Ricadi nonchè orari, prezzi dei biglietti e promozioni

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

È partita ufficialmente la campagna di informazione e promozione di “Vibo in bus” per il servizio di trasporto extraurbano. Si tratta di uno strumento che permette agli utenti di conoscere nel dettaglio il servizio su gomma, orari e informazioni sugli itinerari disponibili lungo il tratto che collega Pizzo a Ricadi. Il progetto è stato fortemente voluto dalla piattaforma “Vibo in bus” con il patrocinio di Ferrovie della Calabria, della Pro loco di Vibo Valentia e dall’Associazione di promozione turistica “L’eccellenza turistica”.



La campagna Vibo in bus. Si concretizzerà con la distribuzione nelle ricevitorie e nei tabacchini della città di Vibo Valentia e delle frazioni delle brochure “Vibo in bus Costa degli Dei”, materiale divulgativo facilmente consultabile. Inoltre, tutte le info sono rese fruibili sul sito www.viboinbus. com e sulle pagine social di Vibo in bus. Tramite l’iniziativa, turisti e locali potranno reperire il programma relativo alle linee attive, alle fermate, ai costi dei biglietti, alle promozioni in corso e alle rivendite dei ticket.



Promuovere il trasporto su gomma. Il progetto – informano gli organizzatori, tra cui Luigi Saeli presidente Pro loco Vibo- ha come scopo quello di sensibilizzare e promuovere il servizio di trasporto verso le località di mare lungo una delle coste calabresi più apprezzate in Italia e non solo. Un modo di favorire il turismo e la mobilità attraverso il trasporto pubblico che cerca di essere «sempre più presente e innovativo, facendo vivere le più belle località turistiche della provincia di Vibo Valentia da luglio ad ottobre». Nel ringraziare Ferrovie della Calabria che ha sposato l’iniziativa “Vibo in bus Costa degli dei”, la Pro loco di Vibo Valentia e l’associazione “L’eccellenza Turistica” si rimarca: «Attraverso un lavoro di squadra abbiamo dato il via ad un progetto fondamentale per lo sviluppo e l’incremento dei flussi turistici e culturali all’interno del Vibonese».