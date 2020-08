Turismo, la Pro loco di Vibo promuove Costa degli Dei e Serre

Iniziativa di valorizzazione dei principali centri di attrazione turistica attraverso manifesti e brochure

Informazione pubblicitaria

Dai servizi turistici, alla promozione della mobilità su gomma passando per la valorizzazione dei centri simbolo della provincia di Vibo Valentia. È una estate impegnativa quella affrontata dalla Pro loco di Vibo Valentia, in prima fila nella pubblicizzazione delle bellezze storiche e naturali del comprensorio. L’ultima iniziativa partirà martedì con l’avvio di una campagna per promuovere la Costa degli dei e i centri delle Serre, luoghi simbolo della Calabria nel mondo. Il progetto “Scopri la costa degli Dei” – “Vivi l’incanto delle Serre”, nato dalla piattaforma “Muoversi in Calabria”, si avvale del patrocinio dell’associazione di promozione turistica “L’eccellenza turistica”, della Pro loco di Vibo Valentia e l’Azienda di promozione e ricerca turistica Calabria.



Si concretizzerà con la diffusione di manifesti e brochure nelle principali città ad alta rilevanza turistica della provincia: Vibo Valentia,Vibo Marina, Briatico, Pizzo, Serra San Bruno e Tropea. Ci sarà una foto celebre per ogni località e di una frase che richiamerà le bellezze turistiche e culturali del medesimo territorio. Coinvolte tutte le strutture ricettive del territorio nonché dei centri culturali e museali locali, dal mare alla montagna con l’invio via mail del materiale di promozione.



«Tutte le iniziative vengono portate avanti con l’interessamento della Pro loco e – evidenzia il presidente Luigi Saeli – stanno raccogliendo ampi consensi. La stessa presenza di un numero operativo di informazione turistica (3914752108), attivo 7 giorni su 7, garantisce ai villeggianti un saldo punto di riferimento. Il progetto – afferma ancora Saeli – rientra tra quelli attivati a favore della promozione e sviluppo del territorio. Un incentivo a vivere e visitare la provincia di Vibo Valentia attraverso vari brand turistici ideati per ogni singola cittadina».