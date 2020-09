Trasversale delle Serre, al via la manutenzione tra Vazzano e Simbario

Previsti interventi sulla pavimentazione stradale tra le province di Vibo e Catanzaro. Stanziato circa un milione di euro

Anas ha consegnato i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo la SS713 “Trasversale delle Serre”, tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.



Gli interventi – del valore complessivo di circa 998 mila euro – permetteranno di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità e sicurezza dell’infrastruttura stradale. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il risanamento profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il chilometro 6,615 e il chilometro 37,110, tra i territori comunali di Vazzano e Simbario in provincia di Vibo Valentia e tra i comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle, Argusto e Gagliato in provincia di Catanzaro.