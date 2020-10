Soriano, nuovo punto di allaccio idrico nella zona industriale

Soddisfazione del sindaco Vincenzo Bartone per l’attivazione di una nuova utenza a servizio delle aziende dell’area Pip

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«La zona industriale Pip di Soriano Calabro, snodo strategico ed essenziale per l’imprenditoria del territorio, ideata e fortemente voluta dal sindaco Vincenzo Bartone già nel 1993, al suo primo mandato, sarà finalmente fornita da utenza idrica. Un obiettivo importantissimo per l’amministrazione comunale, che intende tutelare e promuovere lo sviluppo di un settore cardine per il territorio».



È quanto si legge in una nota diramata dal sindaco di Soriano, Vincenzo Bartone, il quale annota come si tratti di «un risultato ottenuto in brevissimo tempo rispetto alla data di istanza, grazie anche al massimo impegno del consigliere regionale Vito Pitaro, il quale, con rigoroso impegno istituzionale, si è sempre interessato alle problematiche della provincia di Vibo Valentia. Un particolare ringraziamento è doveroso all’avvocato Cataldo Calabretta, Commissario liquidatore della Sorical, professionista che ha dimostrato disponibilità ad ascoltare le richieste dell’Ente, agevolando così anche il programma di sviluppo territoriale pensato da questa Amministrazione comunale. La soddisfazione degli imprenditori sorianesi presenti nell’area industriale Pip – ha aggiunto Bartone -, rappresenta un forte segnale di fiducia che si va ad aggiungere al rapporto di sinergia tra Ente, comunità e istituzioni, che dà sempre buoni frutti. Ottemperare ai propri impegni di fronte ai cittadini – ha concluso il sindaco -, è l’azione che sarà sempre portata avanti da questa Amministrazione comunale».