Joppolo, Sorical sostituisce un tratto dell’acquedotto Medma

Si tratta di un segmento di circa 300 metri, ammalorato e soggetto a continue manutenzioni, che alimenta Ricadi e località Vulcano di Tropea

È prevista per oggi, mercoledì 11 novembre, la messa in esercizio da parte di Sorical di un nuovo tratto dell’acquedotto Medma. Si tratta di un segmento di circa 300 metri, ammalorato, che attraversa il territorio di Joppolo, in località Frana. Il tratto della nuova condotta dell’acquedotto Medma alimenterà i comuni di Ricadi e località Vulcano di Tropea ed è stato oggetto, lo scorso anno, di un altro intervento di sostituzione nel comune di Ricadi. «L’intervento fa parte di un più ampio piano di Sorical di sostituzione di tratti di condotte ammalorate e soggette a continui interventi di manutenzione a causa di rotture».