Ordine degli avvocati di Vibo, Francesco De Luca nuovo presidente

Eletto all’unanimità nella seduta di ieri convocata in seguito alle dimissioni del predecessore Domenico Sorace

È l’avvocato Francesco de Luca il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia. L’elezione del presidente, unitamente a quella del segretario e del tesoriere, nelle persone degli avvocati Francesco Maria Massara e Antonello Fuscà, è avvenuta nella seduta consigliare di ieri, 19 gennaio, all’unanimità dei presenti.

«Contrariamente alle comunicazioni inviate agli iscritti e agli organi istituzionali forensi e divulgate a mezzo stampa negli scorsi giorni – spiega l’ufficio di presidenza -, l’organo dimostra convergenza di intenti e continuità di azione a servizio degli iscritti non palesando deficit rappresentativi e di governance». Il riferimento è alla richiesta di commissariamento avanzata nei giorni scorsi da parte del vicepresidente Filippo Accorinti dopo le dimissioni del presidente Domenico Sorace.

Il neo presidente Francesco de Luca ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli, dicendosi «sicuro della collaborazione fattiva di tutti i componenti del consiglio per il bene del foro vibonese». Si procederà in una successiva seduta all’elezione del vice presidente stante le dimissioni, rassegnate innanzi al consiglio, dall’avvocato Accorinti.