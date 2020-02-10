Corsi in aula gratuiti per “insegnare le potenzialità e i rischi della rete e accrescere le conoscenze dei cittadini”

Vibo Valentia ospita da oggi l’iniziativa “Operazione risorgimento digitale” di Tim, un grande progetto che ha l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di diventare “cittadini di internet” e accelerare in questo modo il processo di digitalizzazione del Paese.



Le attività sono state avviate questa mattina, alla presenza del sindaco, Maria Limardo, e del responsabile Sales business Sud di Tim, Giuseppe Pietropaolo, con l’arrivo in piazza Municipio del “truck” di Tim, una vera e propria “scuola mobile” che fino a venerdì 14 funzionerà da “sportello digitale” in cui i cittadini potranno richiedere informazioni, attivare i servizi che abilitano alla vita digitale e partecipare a brevi lezioni.

La “scuola mobile” anticiperà l’avvio dei corsi in aula, che si terranno gratuitamente in diverse location cittadine fino al 6 marzo, attraverso lo svolgimento di attività didattiche articolate su diversi livelli con un team di formatori pronti a spiegare al pubblico come internet possa migliorare concretamente la vita quotidiana.



«Abbiamo accolto, sin da subito e con entusiasmo, l’iniziativa “Operazione risorgimento digitale” perché va nella direzione che la mia Amministrazione ha tracciato sin dal primo momento dell’insediamento – ha dichiarato il sindaco Maria Limardo -. Un’iniziativa che coinvolge tutta la comunità vibonese, cittadini e dipendenti, in un’ottica di formazione e di crescita dell’intero territorio. Siamo lieti, infatti, di offrire alla nostra comunità corsi gratuiti capaci di accrescere le conoscenze dei cittadini al fine di offrire loro la possibilità di fruire dei tanti servizi digitali che saranno a loro disposizione anche all’interno dello stesso Comune di Vibo Valentia. La formazione, inoltre, serve a far comprendere alla cittadinanza l’importanza dell’utilizzo di internet e della digitalizzazione delle pratiche più comuni, fornendo così tutti gli strumenti idonei ad evitare la “paura” del digitale. Nel ringraziare Tim per la possibilità che ha concesso al nostro territorio colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini vibonesi a partecipare numerosi ai corsi che si svolgeranno dal 17 febbraio al 6 marzo».

“Operazione risorgimento digitale”, spiega Pietropaolo, «è il progetto che Tim sta portando avanti a livello nazionale per dare una risposta concreta al bisogno di inclusione digitale della popolazione e, nel caso della Calabria, guardiamo con particolare attenzione a quel 60 per cento dei non utenti di internet che dichiarano di non saperlo usare. Tim, con questo progetto vuole fornire un aiuto concreto al miglioramento della vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e della Pubblica amministrazione».

Grazie alle lezioni in piazza gratuite, all’interno della “scuola mobile”, i cittadini potranno scoprire internet e le sue potenzialità in 10 brevi sessioni formative da meno di un’ora, con le quali imparare a utilizzare i principali servizi digitali. In parallelo, i cittadini potranno iscriversi al programma in aula articolato in 3 moduli da 2 ore, che coinvolgerà i partecipanti per tre settimane consecutive con l’obiettivo di insegnare loro dieci cose facili e utili per diventare cittadini di Internet, come ad esempio, entrare in rete, trovare informazioni, comunicare, condividere e vivere le proprie giornate da cittadino digitale.

I corsi si svolgeranno sia la mattina, sia il pomeriggio, dal lunedì al venerdì nelle diverse location cittadine: Biblioteca comunale, Iti Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri”, Itc “Galileo Galilei”, Ic “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina e Iis “Itg-Iti”. Il progetto, che a livello nazionale raggiungerà 1 milione di persone attraverso un intenso programma di formazione gratuito nelle 107 province italiane, vedrà impegnati circa 400 formatori Tim che offriranno oltre 20mila ore di lezioni, coinvolgendo associazioni, centri di aggregazione e incontro territoriali, polisportive e centri anziani.

Tra gli esempi concreti di strumenti che favoriscono la partecipazione attiva alla vita digitale da parte di un sempre più ampio bacino di persone, l’attivazione dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la soluzione che permette di accedere, anche da dispositivi mobili, ai servizi online della Pubblica amministrazione (Inps, Inail, Agenzie delle entrate, Portali del cittadino, etc.) e dei privati abilitati, con un’unica Identità digitale (user e password).



E ancora, pagare il parcheggio o acquistare i biglietti di un museo con lo smartphone, utilizzare le App per avere sempre a portata di click la musica e i film preferiti, creare e modificare foto e video, oppure saper riconoscere le fake news e prevenire i rischi del web.

È possibile iscriversi ai corsi e chiedere ulteriori informazioni sia attraverso il Numero Verde dedicato 800 860 860 sia online attraverso la pagina web https://operazionerisorgimentodigitale.it . Il progetto toccherà le cinque province calabresi: dopo Gioia Tauro e Vibo Valentia, sarà la volta di Soverato, Cotronei e Rende. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Commissione Europea, aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Ministro dell’Innovazione e ha il patrocinio dell’Anci. Sono stati inoltre firmati importanti protocolli di intesa con il ministero della Pubblica amministrazione, con il ministero dell’Istruzione e con il ministero della Giustizia.