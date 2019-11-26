La giovane professionista del foro di Vibo Valentia eletta nel corso del consiglio nazionale tenuto a Roma. Tropea e Capo Vaticano sedi del prossimo Cdn estivo

Si è svolto a Roma nella sala avvocati della Corte di Cassazione il primo consiglio direttivo nazionale dell’Aiga presieduto del neo eletto presidente nazionale Antonio De Angelis. Nell’occasione è stata eletta coordinatore regionale per la Calabria l’avvocato Caterina Giuliano del foro di Vibo Valentia. Un importante riconoscimento per tutta la sezione di Vibo Valentia che vede il suo past president alla guida di Aiga Calabria. “Ringrazio tutte le sezioni calabresi – ha dichiarato l’avvocato Caterina Giuliano – per avermi eletta coordinatore regionale. In questi anni Aiga Calabria si è contraddistinta per essere uno dei coordinamenti più attivi d’Italia. È nostra intenzione intensificare impegno e sacrifici per tutelare i giovani avvocati calabresi nell’esercizio della professione e portare all’attenzione degli organismi nazionali le istanze e le esigenze dei giovani professionisti calabresi. Ringrazio inoltre il presidente Antonio De Angelis per aver scelto Tropea e Capo Vaticano come sede del prossimo Cdn estivo”. La sezione Aiga di Vibo Valentia, infatti, avrà anche il compito di organizzare il prossimo Cdn estivo in programma il 3 e 4 luglio 2020 nella splendida costa vibonese, affinché tutti i partecipanti possano ammirare le bellezze di Tropea e Capo Vaticano. Fra gli obiettivi di Aiga Vibo quello di avvicinare i giovani avvocati provenienti da tutta Italia nella più importante meta turistica calabrese per discutere di politica forense fra i colori e i sapori tipici della nostra terra.