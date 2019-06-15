Hanno sbaragliato la concorrenza in diverse categorie nella competizione che si è svolta a Candela, in provincia di Foggia

Ci sono anche tre vibonesi a trionfare nel secondo campionato italiano “Passione Pizza”, giunto alla seconda edizione e che si è svolto a Candela, in provincia di Foggia. I concorrenti provenienti da tutta Italia si sono presentati a Candela presso l’hotel ristorante L’Orecchietta, sede dell’evento. Ospiti d’eccezione dell’evento Annalisa D’Incecco, finalista del programma televisivo “Il ristorante degli Chef“ e Claudio Lisanti, noto pasticcere di Canosa di Puglia e concorrente del programma televisivo “Bake Off Italia”. I partecipanti erano 80 circa. Nella categoria “Team”, che prevedeva la preparazione di due pizze in contemporanea, una bianca ed una rossa, vincono Irene Malfarà e Francesco Fortuna, della pizzeria “Miseria e Nobiltà” di Parghelia. Fortuna sale sul podio anche nella categoria “Pizza napoletana” e “Pizza classica”. In tale ultima categoria, secondo posto anche per Cati Cimpoeru, del ristorante pizzeria “Al Cantuccio” di Joppolo che già a gennaio aveva ottenuto altri riconoscimenti (così come Irene Malfarà) al secondo campionato internazionale “Passione Pizza” svoltosi ad Andria. Il campionato italiano “Passione Pizza”, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato da Antonio Scapicchio, presidente dell’associazione “Passione Pizza“ che porta il nome del campionato stesso.