Capo Vaticano e Tropea set del nuovo spot del Vecchio Amaro del Capo: «È da qui che siamo partiti» - Video

In rete circola una foto realizzata con l'Ai che rimanda l'immagine di un polo crocieristico dove adesso ci sono i depositi di Meridionale Petroli. Non una chimera, ma un futuro possibile se si realizzasse la delocalizzazione degli impianti
Secondo il sindacato le priorità riguardano i differenziali economici di professionalità, la produttività del personale sanitario e la liquidazione di indennità e arretrati già deliberati ma non ancora pagati
Dai camerieri agli impiegati amministrativi, le segnalazioni affidate all’Osservatorio sullo sfruttamento raccontano un’economia sommersa che vale miliardi e che continua a privare il territorio di diritti, crescita e prospettive reali
La seguitissima rubrica enogastronomica Il Gusto segnala il vino prodotto a Nicotera tra i dieci da non perdere. Convertini (Enoteca regionale della Calabria): «Sono i piccoli produttori a fare scuola ai big»
Soddisfatto il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo promotore a suo tempo della normativa che premia con incentivi fiscali il raggiungimento di determinati standard qualitativi: «Ricadute positive per l’intero territorio»
L’estate che sta finendo ha reso ancora una volta evidenti le potenzialità dello scalo vibonese. Magna Grecia, Fit e Fisascat chiedono un concreto cambio di passo a tutti gli attori istituzionali: «Facciamo squadra»
Un gruppo di esercenti di via Luigi Razza, piazza Morelli e viale De Gasperi firma una lettera aperta nella quale elenca tutti i disagi che si è costretti ad affrontare mentre i clienti scappano: «Ora basta, il sindaco Romeo dia tempi certi e apra le strade dove non ci sono lavori in corso»
Aperto Il bando "Start&Go" che può contare su un plafond complessivo di 900mila euro destinati a 14 centri del versante Jonico-Serre tra cui anche Mongiana e Fabrizia. Le risorse a fondo perduto destinate a imprenditori under 55 residenti in Calabria
Oltre 2,5 milioni di presenze nel Vibonese ma secondo Demoskopica il sovraffollamento è ancora moderato e sopportabile anche se sono in crescita gli effetti negativi in termini di prezzi più alti, scarsità delle risorse idriche e impatto ambientale
Il reclutamento consentirà di raggiungere il Livello essenziale delle prestazioni (Lep) e di accedere a ulteriori premialità ministeriali. Restano fuori Filadelfia, Ionadi e Stefanaconi che non hanno aderito alla procedura
Balzo in avanti dei centri a vocazione balneare: + 14% dal 2023 al 2024, ma il gettito è comunque inferiore alla media nazionale che segna +19%. I dati della ricerca realizzata dal Centro studi enti locali