Autorizzata la nuova selezioni che riguarderà che le classi di concorso e le tipologie di insegnamento per le quali non sono disponibili altre graduatorie. Attesa per la ripartizione regionale dei posti

La scuola si prepara a una nuova stagione di reclutamento con almeno 37mila assunzioni di docenti previste per l'anno scolastico 2027/2028. Il piano del Ministero dell'Istruzione prevede il ricorso alle graduatorie esistenti e agli elenchi regionali, affiancati da un nuovo concorso, appena autorizzato per 13.868 posti. Le selezioni riguarderanno le classi di concorso e le tipologie di insegnamento per le quali non sono disponibili altre graduatorie.

«Dopo le 206mila immissioni in ruolo di personale scolastico – ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara – prosegue, come promesso, la nostra azione volta a ridurre il precariato e a garantire la stabilità dei posti di lavoro e la continuità didattica».

Assunzioni attraverso tre canali

Il piano ministeriale prevede innanzitutto il ricorso alle graduatorie già disponibili, comprese quelle dei concorsi legati al Pnrr, dalle quali dovrebbero essere reclutati circa 16.500 insegnanti. A queste si aggiungeranno le graduatorie delle nuove procedure concorsuali e gli elenchi regionali, che saranno ricostituiti per il prossimo anno scolastico. Per gli eventuali posti residui sul sostegno è previsto anche il ricorso alle Gps di prima fascia e ai relativi elenchi aggiuntivi.

Nuovo concorso per quasi 14mila posti

Nel corso dell’incontro con le organizzazioni sindacali del 23 novembre, il Ministero ha illustrato le bozze del bando. Nel dettaglio, sono previsti 7.668 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, sia comuni sia di sostegno, e 6.200 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente su posto comune.

Per il sostegno nelle scuole medie e superiori si continuerà dunque ad attingere alle graduatorie disponibili. Il criterio adottato dal Ministero è quello di indire nuove selezioni laddove non vi siano più candidati utilmente reclutabili attraverso gli strumenti già esistenti.

Si attende ancora la distribuzione dei posti tra le regioni e le singole classi di concorso. Solo con la pubblicazione delle relative tabelle sarà possibile conoscere il numero delle cattedre destinate alla Calabria.

I requisiti per partecipare

Per accedere alle selezioni relative alla scuola dell’infanzia e primaria sarà necessario essere in possesso della laurea abilitante in Scienze della formazione primaria oppure del diploma magistrale avente valore abilitante, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per i posti di sostegno occorrerà anche la specifica specializzazione.

Per la scuola secondaria saranno richiesti il titolo di studio previsto per la classe di concorso e la relativa abilitazione. In alternativa a quest’ultima, sarà possibile far valere almeno tre anni di servizio nelle scuole statali nell’arco dei cinque precedenti, anche non consecutivi, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si presenta domanda.

Le bozze prevedono inoltre l’ammissione con riserva per coloro che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 31 dicembre 2026.

Le prove e il punteggio

L’impianto delle selezioni ricalca quello dei precedenti concorsi. La prova scritta prevede 50 quesiti a risposta multipla da completare al computer in 100 minuti. Saranno valutate le conoscenze pedagogiche, psicopedagogiche e metodologico-didattiche, oltre alle competenze digitali e alla conoscenza della lingua inglese.

Per accedere all’orale non sarà sufficiente ottenere almeno 70 punti su 100: occorrerà anche rientrare nel numero massimo di candidati pari al triplo dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso nella regione prescelta, fatti salvi gli eventuali pari merito.

La seconda prova verterà sulle competenze disciplinari e didattiche e comprenderà una lezione simulata, oltre a un’eventuale prova pratica. Anche in questo caso il punteggio minimo sarà di 70 centesimi. Alla valutazione dei titoli saranno riservati ulteriori 50 punti.

Più peso agli anni di servizio

Con il decreto ministeriale numero 214 del 6 novembre 2026 sono state aggiornate anche le tabelle di valutazione dei titoli. Tra le principali novità figura l’incremento da due a tre punti per ogni annualità di servizio specifico. Rivisti anche i punteggi relativi alle abilitazioni e alle specializzazioni sul sostegno.

La pubblicazione dei bandi è attesa entro la fine del 2026, ma non sono state ancora ufficializzate le date di apertura delle candidature e il calendario delle prove.

La situazione in Calabria, tra assunzioni e rischio tagli

In Calabria, dove per l’anno scolastico in corso sono state autorizzate 1.234 immissioni in ruolo, le prospettive di stabilizzazione del personale precario si intrecciano con il rischio di una contrazione degli organici. Secondo le stime diffuse a inizio novembre dalla Uil Scuola Calabria, le misure contenute nella manovra finanziaria potrebbero comportare, proprio a partire dall’anno scolastico 2027/2028, una riduzione di 206 posti da docente nella regione: 73 nel Cosentino, 56 nel Reggino, 38 nel Catanzarese, 20 nel Crotonese e 19 nel Vibonese. Un quadro sul quale pesano anche gli effetti del calo demografico e che rende particolarmente attesa la definizione del contingente regionale delle nuove assunzioni.