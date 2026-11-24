Il 5 dicembre in viale del Re degustazioni di olio extravergine, esposizioni di prodotti tipici e visite a un antico frantoio. Il sindaco Di Bella guarda alle opportunità di sviluppo delle aree interne. Lo “spot” dell’assessore regionale all’Agricoltura: «Venite, è un momento importante»

Con oltre 700 ettari di terreno coltivati a uliveto e un patrimonio agricolo che conta 513 unità produttive, Dinami punta sulla valorizzazione delle proprie eccellenze agroalimentari come leva di sviluppo economico e turistico. Sabato 5 dicembre, a partire dalle 15.30, viale del Re ospiterà la manifestazione “Valorizzazione dell’olio e dei prodotti tipici locali dell’Alto Mesima”, realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale e sostenuta dalla Regione Calabria.

Un pomeriggio all’insegna dei sapori autentici e della cultura contadina, tra degustazioni, esposizioni di prodotti tipici e momenti di confronto sulle prospettive di crescita del territorio. Un appuntamento che incassa anche il sostegno dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il quale, al fianco del sindaco Antonino Di Bella, ha invitato a partecipare all’iniziativa, sottolineandone il valore identitario.

Gallo: «La Calabria che lavora, che suda, che sgobba»

«Ci sono prodotti identitari che hanno una grande qualità, partendo dall’olio, ma ci sono anche altri prodotti tipici», ha evidenziato Gallo, facendo riferimento al vino e alle altre produzioni agricole, comprese quelle trasformate.

L’assessore regionale ha posto l’accento soprattutto sul lavoro che si cela dietro le eccellenze agroalimentari calabresi e sulla necessità di raccontare, insieme alla qualità dei prodotti, l’impegno di chi li porta sulle nostre tavole.

«Il 5 dicembre vi invito tutti ad esserci, perché sarà una serata importante», ha aggiunto Gallo, spiegando che l’appuntamento sarà l’occasione per raccontare non soltanto i prodotti, ma anche come vengono realizzati e trasformati, con quali sacrifici e con quanto sforzo, restituendo l’immagine di «una Calabria che lavora, che suda, che sgobba, la Calabria migliore».

Da sinistra: Pitaro, Di Bella e Gallo

Dinami e il suo patrimonio agricolo

A testimoniare la vocazione agricola del territorio sono i numeri forniti dall’amministrazione comunale. Dinami può contare su una superficie agricola utilizzata di 2.035 ettari, di cui 720 destinati ai seminativi e 794 alle coltivazioni legnose agrarie. Particolarmente significativa è la presenza degli uliveti, con 711 ettari destinati alla produzione di olio e altri 2,1 alla produzione di olive da tavola. A questi si aggiungono 50,6 ettari di agrumeti, 12 di piante fruttifere e 3,4 di vigneti.

Non è un caso, dunque, che proprio l’olio extravergine d’oliva sia il protagonista principale della manifestazione.

«L’iniziativa – spiega il sindaco Antonino Di Bella – nasce sotto il segno dello slogan “Tradizione, qualità e territorio: le nostre eccellenze per un futuro più forte”, con l’obiettivo di accendere i riflettori sul patrimonio agroalimentare locale come motore di sviluppo turistico ed economico».

Dalle degustazioni alla visita di un antico frantoio

Lungo viale del Re sarà allestito un percorso che consentirà ai visitatori di degustare l’olio extravergine d’oliva locale e scoprire le specialità gastronomiche dell’Alto Mesima. Sono previsti anche incontri e testimonianze sui temi del turismo, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Tra gli appuntamenti più suggestivi della giornata figura la visita a un vecchio frantoio situato proprio lungo la strada che ospiterà la manifestazione. Un’occasione per riscoprire gli antichi metodi di lavorazione delle olive e avvicinare le nuove generazioni alla cultura contadina. Spazio anche alle famiglie, con la presenza di mascotte che animeranno il pomeriggio dei più piccoli.

Le prospettive di sviluppo delle aree interne

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, la manifestazione vuole rappresentare il punto di partenza di un più ampio percorso di valorizzazione del comparto agricolo, da portare avanti in collaborazione con la Regione Calabria.

Il sindaco Di Bella ha ringraziato il consigliere regionale Vito Pitaro e l’assessore Gallo per il sostegno all’iniziativa, esprimendo inoltre l’auspicio che Dinami, insieme agli altri comuni dell’Alto Mesima e delle Serre, possa presto beneficiare delle opportunità offerte dalla Strategia nazionale per le aree interne (Snai). Una prospettiva di sviluppo nella quale l’agricoltura e la valorizzazione delle produzioni locali possono rappresentare risorse preziose per il futuro dei piccoli centri dell’entroterra vibonese.