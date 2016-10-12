L’assistenza alle aziende danneggiate da eventi sismici o meteorologici, per sostenere i processi di crescita del sistema imprenditoriale, sarà al centro di un incontro promosso da Confindustria Vibo Valentia e dal Gruppo Generali Italia

La sopravvivenza delle imprese è messa quotidianamente a rischio da innumerevoli fattori. Le crisi dei mercati, i repentini cambi di tendenze e dei gusti del consumatore, il rischio “paese” per le imprese che si affacciano sui mercati internazionali, il “credit crunch” e l’asfissia finanziaria… solo per citarne alcuni tra i più comuni. Nonostante molte energie siano indirizzate a contrastare questi rischi, ponendo la massima attenzione ai segnali che provengono dai mercati, ancora oggi non esiste una radicata cultura della protezione e della connessa adozione di misure capaci di neutralizzare tali eventi.

Accanto a queste tipologie di rischi esistono poi altri fattori di rischio, altrettanto pericolosi e troppo spesso sottovalutati capaci, al loro verificarsi, di minare profondamente la sopravvivenza stessa del complesso aziendale. Gli effetti devastanti dei recenti eventi sismici verificatisi nel Centro Italia, così come altri disastri naturali – per prime le alluvioni – ancora oggi sono ben impressi nella memoria collettiva di questo territorio.

Il verificarsi di tali eventi blocca, di fatto, i processi di crescita dei sistemi economici, specie di quelli già strutturalmente deboli e privi di una robusta vitalità e reattività. Per questi motivi Confindustria Vibo Valentia ha deciso di divulgare e sostenere un programma di consulenza assicurativa completo per prevenire i rischi materiali, tutelare la continuità produttiva, a protezione dell’azienda e di tutto il patrimonio umano.

«Un doveroso impegno – fanno sapere i vertici dell’associazione degli industriali -, condiviso e sostenuto grazie alla professionalità di un partner, il Gruppo Generali Italia, leader nella costruzione di pacchetti dedicati a contrastare tali eventi che, venerdì 14 ottobre alle 17 al Popilia Country Resort di Maierato, darà vita ad un confronto tra imprese, professionisti e responsabili nazionali del Gruppo Generali Italia, puntando ad approfondire la conoscenza degli strumenti e delle strategie utili a proteggere il patrimonio aziendale e umano».

Perché, si legge in conclusione, se «non è possibile annullare il verificarsi degli eventi, ciò che è possibile fare è prevenire e limitarne gli effetti devastanti».