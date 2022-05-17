Una tre giorni, dal 20 al 22 maggio, di incontri e dibattiti che metteranno al centro la parità di genere

La promozione della parità di genere è al centro del lavoro che la Fondazione Bellisario svolge da anni. Un network di professioniste impegnate, giorno dopo giorno, a sostenere le donne nella loro vita professionale e personale con politiche di welfare e iniziative dedicate. A tale proposito verrà organizzata una tre giorni, dal 20 al 22 maggio, di incontri e dibattiti che si svolgeranno all’hotel Borgo di Riaci Resort di Ricadi. La Bellisario Experience, prevista per sabato 21 alle 18.30 è l’evento centrale della manifestazione nel corso del quale la fondazione verrà raccontata dalle “amiche senior” alle “amiche young”. «Abbiamo scelto – riferiscono dalla Fondazione – di stare insieme per individuare ostacoli e vincoli, insieme per cercare di superarli, insieme per crescere e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Per le donne e per il Paese».