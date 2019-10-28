Le corrispondenti di importanti riviste hanno visitato gli studi televisivi e la redazione giornalistica di LaC News24 e de Il Vibonese per un incontro promosso nell’ambito della presentazione dei nuovi voli Helsinki-Lamezia

Una delegazione di giornaliste finandesi giunte in Calabria grazie ai buoni uffici dell’agenzia di incoming Valentour di Deborah Valente, ha trascorso una settimana nella nostra regione per conoscerne bellezze e attrattive. Il tutto, da rilanciare attraverso le testate di viaggi, stili di vita e costume alle quali fanno riferimento. Questa prima trasferta, svoltasi per conto della Aurinko-Finn Air, agenzia di viaggio facente capo alla compagnia di bandiera finlandese che da aprile avvierà i voli da Helsinki a Lamezia, si è chiusa il 28 ottobre con una visita agli studi televisivi vibonesi di LaCTv e de il Vibonese tv, afferenti al network LaC del Gruppo Pubbliemme.

La delegazione finlandese. Qui, Teppo Tirkkonen, Maija Astikainen, (rivista Mondo), Mervi Alatalo (Anna), Mia Lundberg, (Koti ja keittiö ), Mari Niemi (ET & Matkaopas), Inka Khanji (Rantapallo ) e Mari Kaneva, delegata Aurinko/Finnair sono stati accolti dalla direttrice di Lacnews24 Cristina Iannuzzi, ed hanno avuto modo di visitare gli studi, le sale regia e di direzione grafica, la redazione de Lacnews24.it e de ilvibonese.it. Intrattenutisi con i colleghi calabresi hanno mostrato viva curiosità e interesse ed hanno concluso la visita con le foto di rito e con una doverosa intervista. La responsabile della delegazione Mari Kaneva, delegata Aurinko/Finnair, ha espresso ammirazione per le bellezze naturali della nostra regione, e si è detta entusiasta di aver avuto modo di apprezzare non solo la costa, ma anche la ricchezza delle risorse storiche, artistiche e paesaggistiche della Calabria.

Un’estate infinita. Il loro viaggio, complice un finale di stagione straordinario, è stato baciato da un sole splendido e da un clima estivo che ha letteralmente conquistato i giovani professionisti. Tutti hanno vissuto una settimana all’insegna del mare cristallino, del cibo tipico e dei prodotti d’eccellenza di cui la nostra terra è generosa, confortati dall’ospitalità calda e avvolgente della quale sono stati oggetto. Debora Valente, dal canto suo, in attesa di tornare ad incontrare gli addetti ai lavori finlandesi prima a Londra e poi ad Helsinki, si è detta soddisfatta di aver portato a compimento una simile iniziativa di marketing territoriale, che aiuta a diffondere la consapevolezza delle attrattive di casa nostra, e può contribuire efficacemente alla destagionalizzazione del flusso turistico. Il collegamento FinnAir Helsinki Lamezia, di fatto, apre scenari inediti e prospettive interessanti: e lo fa alla luce del fatto che questa delegazione di pionieri rilancerà nel paese d’origine le foto, i filmati, le impressioni di una regione della quale la maggior parte dei connazionali non ha neanche sentito parlare.