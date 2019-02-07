Importante traguardo per il 39enne di Vibo Valentia titolare insieme al padre Franco ed al fratello Vincenzo di uno studio fotografico sul corso principale della città

Entra nel gruppo dei fotografi della rivista più importante di moda, a livello internazionale, la prestigiosa Vogue, il fotografo vibonese doc Armando Grillo, 39 anni, titolare di uno studio fotografico su corso Vittorio Emanuele III insieme al padre Franco Grillo ed al fratello Vincenzo Grillo, anche quest’ultimo fra i più importanti fotografi di moda. Un riconoscimento che premia un impegno ed una passione coltivata da Armando Grillo sin da bambino, quando seguendo le orme del padre Franco ha impugnato la prima macchina fotografica. Attualmente Armando Grillo, proprio per seguire le più prestigiose sfilate di moda per Vogue, si trova a New York.

“Sono felicissimo – dichiara a Il Vibonese.it Armando Grillo – e questo nuovo prestigioso traguardo lo dedico alla mia famiglia ed alla mia città, Vibo Valentia. Mi impegnerò al massimo per continuare a crescere ulteriormente ed impegnarmi sempre più. Ringrazio quanti hanno creduto e continuano a credere in me sostenendomi e seguendomi costantemente”. Da oltre un decennio, Armando Grillo ed il fratello Vincenzo sono impegnati nelle più importanti sfilate di moda, da Londra a Firenze, passando per Parigi, Milano e New York. Diversi i riconoscimenti sinora ottenuti dalle più prestigiose riviste del settore, che vanno a premiare un lavoro scrupoloso e di altissima qualità, sempre alla ricerca del particolare e dello scatto fotografico capace di rendere unica ogni singola foto. In foto sotto con il fratello Vincenzo e in basso una vecchia foto con il padre Franco