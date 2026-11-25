VIDEO | Le professioni legate al diportismo, alla ricettività turistica e all’industria ittica sono state al centro di un partecipato approfondimento con gli studenti delle superiori. Sostenibilità e innovazione i concetti chiave

Il mare non rappresenta soltanto un elemento identitario e paesaggistico della Calabria, ma costituisce un vero e proprio motore economico, occupazionale e sociale capace di proiettare il territorio verso il futuro. Questo è il messaggio centrale emerso durante la celebrazione del PMI Day 2026, la giornata nazionale dedicata alla piccola e media impresa promossa da Confindustria, che a Vibo Valentia ha visto riuniti imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti e studenti attorno al tema guida: "Il mare nel futuro: lavoro, sostenibilità e innovazione nella Blue Economy".

L'evento, svoltosi nella Sala Murmura della Camera di Commercio, è stato organizzato da Confindustria Vibo Valentia attraverso il Comitato piccola industria. L'iniziativa, guidata da Francesco Biacca, Ceo di Evermind, ha trasformato la sala in un laboratorio d'idee e in uno spazio di confronto diretto tra le nuove generazioni e le realtà produttive locali, mettendo in luce come le attività legate alla costa e alla risorsa marina possano offrire concrete prospettive professionali ed evitare la fuga dei giovani talenti locali.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali affidati a Fortunato Rizzo, presidente del Comitato piccola industria Calabria, che ha evidenziato come le piccole e medie imprese rappresentino l'intelaiatura fondamentale del sistema produttivo regionale, rimarcando inoltre il valore della vicinanza tra impresa e scuola.

«Il PMI Day di Confindustria – ha detto – ha proprio lo scopo di avvicinare le imprese al mondo della scuola e far capire che nei nostri territori ci sono aziende sane, aziende che fanno economia in modo corretto, che tutelano l'ambiente, che tutelano la salute e i rapporti con i propri lavoratori e che non è sempre necessario andare fuori, perché anche qui abbiamo delle aziende che cercano e vogliono beneficiare dei giovani del territorio. Fare impresa oggi significa avvalersi delle nuove generazioni per accedere alla mentalità innovativa di cui abbiamo bisogno. Le aziende creano coesione, evitano lo spopolamento e rappresentano quindi un fattore sociale importante. Quelle piccole e medie, poi - ha aggiunto -, sono la spina dorsale del Paese e della Calabria ancor di più rispetto al territorio nazionale. Molte sono ancora a conduzione familiare, radicate nel territorio e orientate a mandare avanti le nuove generazioni. In questo la scuola può dare un contributo significativo, incontrando il tessuto produttivo, dobbiamo parlarci per capire quali sono le esigenze future dei territori e delle aziende in modo tale che si inneschi quel meccanismo virtuoso che possa far crescere il Sistema Paese».

La sezione centrale del programma, intitolata "Il cuore del settore – Testimonianze imprenditoriali", ha dato voce alle nuove generazioni delle aziende che operano direttamente nelle diverse filiere dell'economia del mare. Così per la nautica da diporto e cantieristica a parlare è stato Francesco Ranieri, direttore del Marina Carmelo di Vibo Marina, che ha illustrato l'eccellenza della cantieristica italiana e l'importanza strategica dei porti turistici per l'attrattività della costa; per il settore conserviero ittico, l’intervento di Filippo Maria Callipo (Callipo Group) è servito a spiegare come la tradizione conserviera possa evolversi nel segno dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità della pesca e della lavorazione; per il turismo costiero e sostenibile è stato Luca Giuliano (M&H - M&C) ad analizzare le dinamiche del turismo sostenibile, evidenziando le nuove richieste di un mercato attento alla salvaguardia degli ecosistemi marini.

La giornata è proseguita con una tavola rotonda focalizzata su "Le istituzioni, l'ambiente e la formazione", che ha messo in luce la necessità di un approccio integrato, in cui la tutela ecologica si converta in un fattore di competitività economica. Alla stessa hanno preso parte Francesco Saragò, di Legambiente Ricadi, che ha richiamato l'attenzione sulla sostenibilità ambientale come motore di sviluppo e sulla transizione ecologica nei mari. Sul fronte delle politiche regionali e della governance turistica, Roberto Cosentino, Direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, ha delineato la strategia messa in campo per valorizzare le ricchezze locali attraverso una narrazione coordinata e una cooperazione strutturata.

«Noi in questi anni abbiamo costruito un nuovo modello di Calabria, attraverso una narrazione che ha messo al centro il territorio, le ricchezze naturali, il mare e tutto quello che significa per il territorio regionale - ha detto -. Dobbiamo ora, insieme ai giovani, agli imprenditori, a chi si occupa di formazione, costruire modelli innovativi basati sulle tante destinazioni della nostra regione e far sì che il territorio si senta protagonista di questo percorso, perché il volano vero dello sviluppo parte proprio dal territorio. Chi si occupa di turismo dovrà, nel futuro, anche in base a quello che sarà anche l'indirizzo della Regione, mettersi insieme e farlo in maniera virtuosa e operativa. Non solo aggregazioni politiche e istituzionali, ma anche manageriali capaci di costruire un'offerta turistica all'altezza dei numeri che in questi anni la Calabria sta facendo».

La formazione di profili professionali qualificati rappresenta l'anello di congiunzione indispensabile affinché le potenzialità della Blue Economy si trasformino in posti di lavoro stabili. Durante la tavola rotonda, Giuseppe Sangeniti, dirigente scolastico dell'Istituto tecnico trasporti e logistica (Nautico) di Pizzo, ha rimarcato l'impegno dell'istituzione scolastica nell'adeguare i percorsi didattici alle repentine trasformazioni del mercato del lavoro marittimo.

«Quello della Blue Economy è per noi il settore di riferimento per eccellenza, quello che noi tocchiamo con mano ogni giorno nella nostra quotidianità e quindi il contesto migliore per sviluppare poi le competenze acquisite. E nel corso di questa importante manifestazione abbiamo visto quali sono anche gli sbocchi lavorativi, le opportunità di un settore in continua evoluzione. Sta alla scuola restare al passo, continuare a formare giovani competenti e attivi che possano dare il loro contributo al miglioramento generale del nostro territorio».