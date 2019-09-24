Farà da «punto di accoglienza e informazione per tutti coloro che vorranno pianificare la loro vacanza o scoprire quanto di bello lo scalo tropeano può organizzare per i suoi diportisti e non solo»

«Dopo un’estate ricca di avvenimenti, nuove aperture nel Marina Village e uno sviluppo del transito che ha visto un incisivo incremento sui transiti rispetto all’anno precedente, il Porto di Tropea è ora pronto ad iniziare un nuovo percorso e un nuovo investimento volto a dare luce non solo alla società ma anche al territorio calabrese tutto che deve e può fare tanto con il turismo d’eccellenza attraverso la valorizzazione dei suoi fantastici itinerari turistici a volte sconosciuti e troppo poco raccontati». E’ quanto si legge in un comunicato diramato dalla società Porto di Tropea Spa nel quale si annuncia l’apertura di un nuovo Info-point/Concierge service dedicato allo scalo portuale all’interno dell’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme. «Sarà – si legge ancora – una vetrina di accoglienza e di informazione per tutti coloro che vorranno pianificare la loro vacanza, o ancora, scoprire quanto di bello il Porto di Tropea può organizzare per i suoi diportisti e non solo». L’Aeroporto di Lamezia Terme è stato scelto «come punto strategico per far conoscere una Marina così ben organizzata, ad un pubblico che è solito viaggiare e quindi ha la curiosità di sapere cosa c’è di bello e da visitare nei luoghi in cui atterrano, così come è un monito per chi parte per dar coscienza al territorio stesso che in Calabria c’è un Marina Resort che investe, ci crede e gli invita a fargli visita».

Questa nuova apertura, secondo i promotori, «sottolinea ancor di più la volontà della società di mantenere attivo e funzionale il Porto di Tropea con tutte le sue attività anche nel periodo invernale quando tutto sembra addormentarsi e andare in letargo. Il Porto invece resterà aperto con il suo Marina Yacht Club Tropea (market, Blue gym, Lounge bar, Beauty center), insomma dando a ciascuna persona un motivo per visitare il Porto anche durante l’inverno e scoprire un fascino tutto nuovo e anche rilassante e carismatico come solo il mare della Costa degli Dei sa essere». L’apertura ha già avuto un riscontro positivo dai visitatori abituali dell’aeroporto che supportano l’idea che «è importante investire su quanto abbiamo di bello e farlo conoscere ad un target di persone che ama viaggiare e scoprire. Insomma l’aeroporto rappresenta il luogo perfetto per interfacciarsi ogni giorno verso un transito di persone provenienti da ogni parte del mondo, e dargli tanti motivi per farci visita e sostare da noi un giorno in più».

Partner «di questa nuova avventura e sempre accanto al nostro brand sarà Acqua degli Dei che porta anche lui il suo Made in Calabria oltre le frontiere del territorio calabrese e accompagna i nostri visitatori in un viaggio sensoriale di profumi e fragranze di mare che ricordano viaggi di vacanze lontane o sogni di vacanze future tutte da progettare e su cui passare un inverno a fantasticare».