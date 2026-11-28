Vibo Valentia è la quarta provincia italiana per crescita del numero delle imprese attive. Nel decennio compreso tra il 2014 e il 2024 il tessuto imprenditoriale vibonese ha registrato un incremento del 16,8%, quasi il doppio della media nazionale, attestatasi all’8,9%. A fare meglio sono state soltanto le province di Napoli, Roma e Caserta. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’Area Studi e Ricerche della Cna su dati Istat, che restituisce un quadro di particolare dinamismo del sistema produttivo calabrese, con quattro province su cinque capaci di crescere a un ritmo superiore a quello nazionale.

Vibo traina la crescita delle imprese calabresi

Alle spalle di Vibo Valentia si colloca Catanzaro, undicesima nella graduatoria nazionale con un incremento del 12,5%, seguita da Cosenza, sedicesima con il +11,1%, e Reggio Calabria, venticinquesima con il +9,4%. Positivo anche il dato di Crotone che, pur rimanendo al di sotto della media italiana, registra una crescita del 7,6%, occupando la trentaseiesima posizione.

Significativi anche i numeri relativi all’occupazione. In questo caso è Cosenza a guidare la graduatoria regionale, con un incremento degli addetti del 24,1% che le vale il dodicesimo posto in Italia, a fronte di una media nazionale del 17,2%.

Vibo Valentia si colloca al diciottesimo posto nella classifica nazionale, con una crescita degli addetti del 21,1%. Seguono Catanzaro (+18,4%), ventiquattresima, Crotone (+16,1%), trentatreesima, e Reggio Calabria (+13,6%), quarantatreesima.

Cugliari: «Trasformare questo dinamismo in un percorso di sviluppo duraturo»

«Sono numeri – commenta il presidente di Cna Calabria, Giovanni Cugliari – che restituiscono una fotografia della Calabria che merita attenzione e che testimoniano la vitalità del suo sistema imprenditoriale. Sono risultati che premiano il coraggio, la determinazione e la capacità di investimento dei nostri imprenditori».

Una crescita che, tuttavia, non cancella le criticità strutturali con cui deve misurarsi il sistema produttivo regionale. «Non dobbiamo tuttavia perdere di vista le difficoltà con cui quotidianamente si confrontano le imprese calabresi: dal deficit infrastrutturale alle difficoltà di accesso al credito, dalla carenza di manodopera qualificata agli ostacoli burocratici».

Per il presidente di Cna Calabria la priorità è ora consolidare i risultati maturati nell’arco del decennio, attraverso interventi in grado di rafforzare il tessuto economico regionale.

«Occorre trasformare questo dinamismo in un percorso di sviluppo duraturo, attraverso politiche che sostengano concretamente le micro e piccole imprese, favoriscano l’accesso al credito, gli investimenti, l’innovazione e la formazione».

Il ruolo delle imprese nel contrasto allo spopolamento

Nell’analisi di Cna, il rafforzamento del sistema imprenditoriale rappresenta anche uno strumento per contrastare il progressivo impoverimento demografico della regione.

«La Calabria ha dimostrato di avere energie imprenditoriali sulle quali costruire il proprio futuro. È necessario adesso creare le condizioni affinché queste potenzialità possano esprimersi pienamente, contribuendo a ridurre i divari territoriali e a contrastare lo spopolamento e la fuga delle giovani generazioni».

Da qui la richiesta di politiche industriali e territoriali che accompagnino le aziende nei processi di innovazione, digitalizzazione e investimento, favorendo la competitività e la creazione di occupazione stabile e qualificata.

«Valorizzare il potenziale imprenditoriale della Calabria – sottolinea Cugliari – significa riconoscerne il ruolo strategico nei processi di sviluppo economico e sociale della regione, creando le condizioni affinché fare impresa nel Mezzogiorno non rappresenti uno svantaggio competitivo».