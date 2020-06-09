Il servizio torna operativo dal prossimo 14 giugno in concomitanza con l’attivazione del nuovo collegamento sull’asse Roma-Reggio. L’annuncio del deputato Riccardo Tucci

«La biglietteria della stazione di Vibo-Pizzo riaprirà i battenti il prossimo 14 giugno». Lo annuncia in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, che spiega: «a seguito di serrate interlocuzioni con i funzionari del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture siamo riusciti a far riattivare un servizio interrotto da mesi. È una buona notizia considerato l’importante bacino d’utenza che lo scalo serve soprattutto nei periodi estivi. La riattivazione del presidio si inserisce nel quadro della crescente valorizzazione dei collegamenti con il Sud Italia voluta dal Mit, nella figura del viceministro Giancarlo Cancellieri. Operazione che prevede, tra l’altro, l’arrivo dei vettori di punta di Trenitalia come il Frecciarossa. Certo, rimane in sospeso la questione della mancata fermata del treno veloce alla stazione di Vibo-Pizzo, ma ci stiamo dando da fare per sanare anche quest’altro vulnus». La notizia della riattivazione della biglietteria coincide con l’annuncio della fermata – nei soli giorni di sabato e domenica – del Frecciargento Roma-Reggio Calabria nello scalo vibonese, a partire proprio dal prossimo 14 giugno.