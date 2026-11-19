L’eccellenza dell’artigianato vibonese si mette in mostra e conquista il pubblico della sesta edizione di "DeGusto", la prestigiosa manifestazione enogastronomica ospitata al Centro Fieristico “Colosimo” di Catanzaro. Nella giornata del 16 novembre, Confartigianato Imprese Vibo Valentia ha partecipato attivamente all’evento, accendendo i riflettori sul talento, la qualità e la passione che contraddistinguono le realtà produttive del territorio.

La rappresentanza di Alessandro Russo

A rappresentare la provincia di Vibo Valentia in questa importante vetrina regionale è stato Alessandro Russo, rinomato maestro pasticciere e associato di lunga data, da sempre punto di riferimento attivo nella vita associativa locale. Attraverso coinvolgenti dimostrazioni pratiche e momenti di lavorazione dal vivo, Russo ha catturato l'attenzione dei visitatori, dando prova concreta di competenza, creatività e rigorosa professionalità: un autentico biglietto da visita per il saper fare artigiano.

A testimoniare la vicinanza dell'organizzazione e l'importanza strategica dell'appuntamento, erano presenti anche i vertici provinciali dell'associazione: il presidente Filippo Mangone e il segretario Nicola Raffaele, scesi in campo per ribadire il supporto costante nei confronti degli imprenditori del territorio.

La soddisfazione di Confartigianato Vibo Valentia

«Occasioni come DeGusto rappresentano molto più di una semplice esposizione – sottolineano da Confartigianato Vibo Valentia –. Sono opportunità concrete per valorizzare il lavoro dei nostri associati, promuovere le competenze artigiane, creare nuove relazioni e far conoscere le professionalità vibonesi anche oltre i confini regionali».

Dall'associazione arriva infine un plauso speciale al maestro pasticciere per il contributo offerto: «Tradizione, innovazione, qualità e capacità imprenditoriale sono i valori che caratterizzano le nostre imprese e che Alessandro Russo ha saputo incarnare al meglio, portando con orgoglio il nome dell’artigianato vibonese in un contesto così rilevante. Le eccellenze della Calabria nascono dal lavoro quotidiano dei nostri artigiani, e Confartigianato Imprese Vibo Valentia continuerà a essere al loro fianco per sostenerli e accompagnarli verso nuove opportunità di crescita».