Il presidente Sebastiano Caffo invita le istituzioni ad aiutare l’imprenditore Luigi Caccamo. Solidarietà anche dal senatore Mangialavori

Il vasto e grave incendio che nella giornata di ieri ha devastato gli stabilimenti produttivi dell’Azienda “L’Artigiano della ‘Nduja” a Spilinga dell’imprenditore, Luigi Caccamo, ha di fatto cancellato una delle più importanti e riconosciute eccellenze del territorio nel settore agroalimentare, provocando un diffuso senso di amarezza e smarrimento.



Appresa la notizia nell’immediatezza del verificarsi della tragedia, il presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia Sebastiano Caffo, si è recato sul posto per testimoniare all’imprenditore Caccamo, alla sua famiglia, all’azienda, ai suoi dirigenti e ai lavoratori, la vicinanza e la solidarietà personale e istituzionale, perché in un momento così tragico non si sentano soli e non perdano la speranza di poter ricominciare. “Di fronte ad una tragedia di tali proporzioni – spiega il presidente Caffo – proviamo un senso di profondo dolore se solo pensiamo ai sacrifici, al coraggio e al lavoro quotidiano che nel corso degli anni l’imprenditore Caccamo e la sua azienda hanno mantenuto per inseguire un obiettivo di solidità e successo che ora sembra essere improvvisamente e letteralmente andato in fumo. Anche se le immagini ancora vive del devastante incendio e lemacerie che ha lasciato potrebbero oggi portare ad annientare qualsiasi speranzafutura, la nostra vicinanza a Luigi Caccamo e alla sua azienda – continua Caffo – vuole invece trasmettere concretamente conforto, solidarietà e soprattutto allontanare qualsiasi sentimento di solitudine e abbandono perché Luigi Caccamo sappia di non essere solo né ora né quando sarà il momento di ricominciare, perché mai abbia a perdere questa speranza e questa prospettiva di rinascita.L’azienda Caccamo rappresenta infatti un orgoglio di famiglia ma anche un importante patrimonio produttivo per il nostro territorio che non deve essere assolutamente disperso. Sono certo –aggiunge Nuccio Caffo – che Luigi e sua moglie Graziella non si arrenderanno di fronte a questo grave disastro e saranno capaci di rialzarsi per ripartire con maggiore slancio, forti dell’esperienza di tanti anni che ha portato l’azienda ad essere gradualmente il punto di riferimento della vera ‘nduja di Spilinga, riconosciuta da tutti in campo nazionale ed estero. Una sfida che ha contribuito a rendere famoso questo favoloso prodotto e la sua terra d’origine e che deve continuare a dare lustro con la sua unicità alla nostra provincia e a tutto l’agroalimentare calabrese. Mi auguro – conclude Caffo – che tutte le istituzioni facciano sentire la loro vicinanza a Luigi e a chi, come lui, ogni giorno fa immani sacrifici. per creare lavoro e prospettive future anche e soprattutto in un territorio non sempre facile e sicuro come il nostro e soprattutto in momenti difficili come questo”.



Dal canto suo, pure il senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, ha espresso vicinanza all’imprenditore Luigi Caccamo. “L’incendio che ha raso al suolo la sua azienda, – ha dichiarato – ha colpito profondamente la comunità di Spilinga e tutto il tessuto produttivo vibonese. Sono certo che Luigi saprà reagire anche a questa avversità e che continuerà a dimostrare le sue grandi doti umane e professionali e a dare lustro alla Calabria”.



