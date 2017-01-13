Per la categoria Balneatori della Confederazione degli artigiani «sono necessarie misure concrete e di buon senso che possono essere messe in campo in tempi molto brevi»

Questa volta a scendere in campo sono i diretti interessati: i titolari di quelle strutture ricettive seriamente compromesse dalle mareggiate che durante prima decade del mese si sono abbattute sul litorale della “Costa degli Dei”, con particolare riferimento a Tropea e Ricadi. Per tramite della Cna-Balneatori hanno chiesto ufficialmente aiuto per far fronte alla situazione di emergenza.

La forte pioggia e il moto ondoso hanno distrutto attrezzature e impianti mettendo a nudo tutte le debolezze sull’erosione costiera e causando così danni ingenti alle strutture turistiche dei due comuni costieri.

Superata l’emergenza occorre ora capire come poter intervenire. Si rischia altrimenti, mentre si avvicina la stagione estiva, di lasciare in ginocchio gli imprenditori balneari, già provati dalla generale situazione di crisi, con gravi ripercussioni sull’economia di territori che vivono soprattutto di turismo.

«Il problema – sostiene il coordinamento provinciale dell’associazione di categoria – non riguarda solo le imprese turistiche, ma l’intera economia turistica costiera regionale, da qui la nostra richiesta alla Regione affinché si attivi al più presto per una verifica della situazione. La Cna-Balneatori incontrerà a breve le aziende colpite e tutti gli operatori del settore, ritenendo che le problematiche dei singoli siano le problematiche di tutti, solo con un lavoro di squadra si possono dare risposte ai numerosi quesiti. Sono necessarie misure concrete e di buon senso che possono essere messe in campo in tempi molto brevi. Occorre che tutti capiscano che la possibilità che le imprese turistiche balneari investano, producano ricchezza e occupazione, oltre che qualità turistica, rappresenta un traino fondamentale per il rilancio della costa e la sua salvaguardia».

