Il 16 aprile il talent show per pizzaioli professionisti di scena a Bari. Diversi i prodotti della provincia di Vibo che verranno usati in gara

Sarà Francesco Fortuna, il noto pizzaiolo del locale Miseria & Nobiltà, gestito dalla sua compagna Irene Malfará a Parghelia, a rappresentare la provincia di Vibo Valentia e la Calabria al talent show “Master Pizza Champion” che si terrà lunedì 16 aprile a Bari. Si tratta dell’unico talent al mondo che offre l’opportunità ai pizzaioli professionisti di mettersi in gioco e dimostrare di fronte ad una giuria di esperti le proprie abilità. Giunto alla quarta edizione, il programma tv girerà l’Italia: in sette città verranno eletti i migliori pizzaioli della penisola, coloro i quali avranno accesso alla fase successiva del talent Tv. La rosa dei 16 concorrenti sarà composta dai finalisti di ciascuna tappa di selezione, dai preferiti dal pubblico e da sei ripescati che verranno scelti dopo un’attenta analisi da parte di una giuria di esperti. In ogni selezione viene data la possibilità di realizzare una pizza classica a scelta, con massima libertà sia sull’impasto (classico, ai cereali, kamut, curcuma, farro, ecc.), sia sugli ingredienti per la farcitura.

Francesco Fortuna, istruttore della scuola di pizzaioli del “Movimento pizzaioli italiani”, si dice “carico e pronto per questa importante manifestazione” nella quale cercherà di fare del suo meglio per valorizzare e far conoscere i tanti aspetti positivi della provincia di Vibo Valentia. “Ho deciso di portare in gara con me – rivela Fortuna a Il Vibonese.it – solo ed esclusivamente i prodotti di tutte le aziende calabresi che hanno creduto in me. Farò un impasto con farina 0 del Mulino San Biagio, porterò la stupenda mozzarella fior di latte del Caseificio di Domenico Tropea, la cipolla Delizie Vaticane di Tropea dei fratelli Furchì, il peperoncino Calabria Doc ed il prosciutto nero di Calabria. Presenterò una pizza Made in Calabria a Km 0, fatta con tanta con tanta passione ed esperienza, mettendoci il cuore al 100%. Partirò con un unico scopo: partecipare, conoscere nuovi colleghi, nuovi prodotti, nuove tipologie di lavoro, ma sopratutto andrò a mettere ancora una volta in competizione il mio prodotto”.