Lo rende noto il sindaco Antonio Demasi sulla base di un decreto di prossima emanazione a sostegno dei Comuni delle aree interne

Il Comune di Nardodipace beneficerà di fondi pari a 65mila euro annui, per tre anni, a sostegno delle “attività economiche artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne” a valere sulla legge 27.12.2017, n. 205. A renderlo noto è il sindaco Antonio Demasi che, a sua volta, ne ha ricevuto comunicazione da parte dell’Associazione dei Comuni italiani (Anci) e dall’Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (Uncem).



Detti Enti, ha spiegato Demasi in una comunicazione rivolta agli operatori economici locali, «hanno preannunciato e reso noto il testo di un decreto che sarà emanato prossimamente dal presidente del Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. II decreto – prosegue il sindaco – prevedrebbe l’erogazione di un contributo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali, in esercizio o da intraprendere. Secondo l’anticipazione delle associazioni sopra citate, al Comune di Nardodipace verrebbe assegnata, per l’annualità 2020, la somma di 65.000 euro circa. Somma che, aggiornata secondo i parametri indicati dalla bozza di decreto, verrebbe assegnata anche per gli anni 2021 e 2022. Nei prossimi giorni, quando il decreto sarà pubblicato ufficialmente ed entrerà, quindi, in vigore, convocheremo una riunione di tutti gli operatori economici del nostro Comune, per decidere insieme forme e modalità di concessione del contributo, sulla base di quanto previsto dal decreto medesimo».