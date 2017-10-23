Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
È ormai del tutto delineato il nuovo vertice dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Vibo Valentia. Dopo l’ennesima conferma a presidente di Francesco Massara, sancita giorni fa dagli iscritti, è delle scorse ore l’assegnazione delle cariche interne al Consiglio direttivo.
A rivestire per il prossimo triennio il ruolo di vicepresidente sarà Carmelo Barrese. Gli altri incarichi saranno invece assunti da Ilaria De Nardo (segretario) e da Simone Russo (tesoriere), a loro volta affiancati dal consigliere Rosario La Rizza e dai revisori dei conti Francesco Luposella, Anna Maria Caruso, Anna Stella Falcone e Daniele Tognetti. “Grazie alla parsimoniosa gestione del triennio precedente che ha permesso di accantonare un piccolo fondo – ha sottolineato Massara – sarà possibile concentrare l’attenzione sulla formazione professionale degli iscritti, sia dipendenti che liberi professionisti, con l’organizzazione di corsi che permetteranno di far crescere qualitativamente la categoria. In programma anche vari incontri con gli altri ordini della Calabria, le istituzioni, gli enti locali ed in particolare il management dell’Asp, finalizzati alla corretta gestione delle emergenze veterinarie in atto, quali zoonosi, randagismo e altre malattie infettive, e al miglior utilizzo delle risorse umane ed economiche assegnate.
Il tutto nella piena consapevolezza – ha concluso il presidente, giunto al suo settimo consecutivo mandato – che solo con una valida programmazione di tali risorse, continuamente depauperate dalle scelte legate al piano di rientro, alla mancanza del turn over ed all’invecchiamento, sarà possibile garantire un futuro alla sanità pubblica, ai colleghi specialisti inseriti nelle graduatorie e a quelli già in servizio che aspirano da anni al completamento dell’orario”.
