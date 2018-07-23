Appuntamento al Valentianum mercoledì 25 luglio alla presenza dell’assessore regionale Angela Robbe e del governatore Mario Oliverio

“Piani locali per il lavoro. Un nuovo modello di sviluppo locale”. Ruota attorno a queste parole chiave l’iniziativa promossa da Confindustria Vibo Valentia, nell’ambito dei Piano locale per il lavoro “Vibo Vale”, in programma mercoledì 25 luglio alle ore 16 nella sede della Camera di commercio di Vibo, nel complesso monumentale del Valentianum. Un evento articolato che, dopo i saluti del sindaco Elio Costa e del presidente di Confindustria Rocco Colacchio, prevede un dibattito dal tema “Pll Regione Calabria, un nuovo modello di sviluppo”, con gli interventi di Fortunato Varone, direttore generale Dipartimento Lavoro, formazione, politiche sociali della Regione Calabria, di Giuseppe Critelli, responsabile scientifico Pll Regione Calabria e Giovanni Accardi, tutor Pll Regione Calabria. Quindi, a seguire, la presentazione delle attività dei beneficiari del Pll Vibo Vale e l’esperienza Pll Expo. Ancora, seguirà il dibattito sul tema “Il Volontariato a confronto”, moderato da Giuseppe Campisi, responsabile azione 8.7 Por 2014-2020 Regione Calabria. Quindi l’analisi su “Risultati e prospettive future: agenda urbana e Pll” animato da Pasquale Luzzo, assistente tecnico Pll Vibo Vale e Cosimo Cuomo, dirigente settore Mercato del lavoro della Regione Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Angela Robbe, assessore Lavoro, formazione e politiche sociali della Regione Calabria e al presidente della Regione Mario Oliverio.