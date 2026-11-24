Il vecchio capannone industriale dell’ex Civam sarà demolito per lasciare spazio a una nuova area destinata alla logistica commerciale del porto di Vibo Marina. Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha firmato il decreto di aggiudicazione dei lavori per il recupero e la riqualificazione dell’area adiacente alla banchina Bengasi.

L’intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, è stato aggiudicato, a seguito di una procedura di gara con ribasso, alla società La Martina Appalti Srls, con sede a Villa Literno, in provincia di Caserta, per un importo di 863.887 euro. L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi giorni, mentre il termine per la loro ultimazione è fissato in 180 giorni dalla consegna.

Nuovi piazzali per le attività commerciali del porto

Il progetto prevede la completa demolizione del fabbricato industriale e la successiva realizzazione di nuovi piazzali a servizio delle attività di movimentazione delle merci e della logistica portuale. Verrà così recuperata una porzione dello scalo oggi occupata da una struttura non più funzionale alle esigenze operative del porto.

La vicinanza alla banchina Bengasi rende l’area particolarmente strategica per lo sviluppo delle attività commerciali. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione degli spazi a disposizione degli operatori portuali, rendendo più efficienti le operazioni e rafforzando il ruolo dello scalo vibonese a servizio del sistema produttivo locale.

«La riqualificazione dell’area ex Civam rappresenta un tassello concreto del percorso di ammodernamento e rilancio del porto di Vibo Valentia Marina – ha dichiarato il presidente dell’AdSp, Paolo Piacenza –. Interveniamo su uno spazio che, attraverso la demolizione del vecchio fabbricato e la realizzazione di nuovi piazzali, potrà essere restituito pienamente alla funzionalità portuale e destinato a servizi strategici per la logistica commerciale».

Il piano di investimenti per lo scalo vibonese

L’opera rientra tra gli interventi contemplati dal Piano operativo triennale 2026-2028 dell’Autorità portuale, che per lo scalo di Vibo Marina prevede una serie di investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture, alla riorganizzazione degli spazi, al miglioramento dei livelli di sicurezza e al rafforzamento delle connessioni tra il porto e il tessuto economico del territorio.

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto Piacenza – è rendere lo scalo sempre più efficiente, attrezzato e capace di sostenere le attività economiche del territorio, valorizzando le infrastrutture esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo».

La demolizione dell’ex Civam rappresenta dunque un ulteriore passaggio nel processo di trasformazione del porto di Vibo Marina, che passa anche attraverso il recupero delle aree occupate da strutture non più funzionali e la loro riconversione in spazi in grado di rispondere alle esigenze della portualità commerciale.