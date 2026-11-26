Al Teatro Politeama di Catanzaro una giornata dedicata alla storia e al futuro delle imprese calabresi, con la presenza dei vertici nazionali e regionali e una nutrita delegazione da Vibo Valentia

Quarant’anni di impegno, rappresentanza e sostegno quotidiano al tessuto produttivo locale. Confartigianato Imprese Calabria ha celebrato questo importante anniversario al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro, trasformando la ricorrenza in un momento di confronto e valorizzazione per chi contribuisce ogni giorno alla crescita economica e sociale della regione. L’evento ha riunito il mondo associativo, le istituzioni e i protagonisti dell'artigianato calabrese, confermando la centralità delle piccole e medie imprese nello sviluppo del territorio.

Le istituzioni e i vertici nazionali al fianco degli artigiani

A testimonianza della rilevanza dell'appuntamento, la manifestazione ha visto la partecipazione del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affiancati da numerosi rappresentanti istituzionali e consiglieri regionali, tra cui l’onorevole Vito Pitaro. Una sinergia importante per ribadire la necessità di politiche mirate e strumenti concreti a supporto dell'imprenditoria locale.

La forza dei territori: la presenza di Vibo Valentia

All'interno del sistema regionale, un ruolo di primo piano è stato giocato dalle articolazioni provinciali. Particolarmente significativa e numerosa è stata la partecipazione della delegazione di Confartigianato Vibo Valentia, guidata dal segretario territoriale Nicola Raffaele e dal vicepresidente, insieme a tanti imprenditori associati. Una presenza compatta che dimostra il forte radicamento dell'associazione nella provincia vibonese e la volontà di fare rete a livello regionale.

I riconoscimenti alle eccellenze produttive

Uno dei momenti più sentiti della giornata è stata la consegna dei premi alle eccellenze artigiane del territorio. Per la provincia di Vibo Valentia sono stati insigniti sette imprenditori – Roberto La Grotteria, Francesco Feroce, Costantino Suppa, Massimo Ramondino, Maria Raffaella Palermo, Romina Nusdeo e Gessica Garisto – premiati per la loro professionalità e capacità imprenditoriale. Un attestato speciale è stato inoltre conferito allo stesso segretario Nicola Raffaele per il lavoro svolto alla guida della sede territoriale.

Lo sguardo al futuro: servizi, formazione e innovazione

Nel suo intervento, Raffaele ha voluto ringraziare i vertici nazionali (il presidente Granelli e il segretario Vincenzo Mamoli), la dirigenza regionale di Confartigianato Calabria e tutto lo staff tecnico che garantisce assistenza quotidiana alle sedi locali, ribadendo che gli artigiani restano il vero cuore dell'associazione. Il quarantesimo anniversario segna così un nuovo punto di partenza: l'obiettivo di Confartigianato, in Calabria come a Vibo Valentia, resta quello di accompagnare le imprese verso le sfide dell'innovazione attraverso servizi qualificati, formazione e supporto costante.