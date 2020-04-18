Restano in vigore le regole di sicurezza per l’accesso in ottemperanza ai provvedimenti sull’emergenza coronavirus

Riapriranno lunedì 20 aprile gli uffici postali di Rombiolo e Pizzo Marina, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del coronavirus e di distanziamento interpersonale.

E’ quanto comunica Poste Italiane che, anche nell’attuale fase di emergenza, continua quindi a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni locali. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli uffici postali su tutto il territorio provinciale torna ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini. La riapertura degli uffici postali del Vibonese è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché grazie ad accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.



Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e, ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.



