Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Il presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Sebastiano Caffo, insediatosi nella carica lo scorso 11 gennaio, ha con ordine di priorità inserito tra i suoi primi impegni istituzionali incontri con le associazioni di categoria e sindacali che – previa verifica delle singole disponibilità – saranno calendarizzati a brevissimo termine, per un confronto aperto sulle questioni di interesse del sistema produttivo locale. Tra queste sarà affrontata anche la delicata situazione dei gravi atti intimidatori perpetrati, nei giorni scorsi, a danno di imprese e imprenditori locali, che aggravano il già pesante clima di preoccupazione e precarietà in cui versa il territorio anche per gli effetti di una decennale crisi economica ancora in atto, con perdita nel nostro territorio di posti di lavoro e chiusura di tante aziende, soprattutto nel comparto edilizio. Le riunioni sono finalizzate a pianificare, anche in ragione dell’esigenza di ogni singolo settore, azioni convergenti a tutela del sistema produttivo locale ed eventuali richieste di incontri ai più opportuni livelli istituzionali per un doveroso confronto e un maggiore sinergia.
“Il nostro obiettivo primario – spiega il presidente Caffo – è quello di ascoltare e dare risposte chiare e concrete alle imprese e agli imprenditori, a cui siamo comunque sempre vicini e tanto più nei momenti di difficoltà. Le imprese sono la forza vitale dell’economia locale e proprio per questo saremo sempre accanto a loro per sostenerle, promuovendo e condividendo azioni per la crescita, la legalità, la sicurezza, perché non vi è dubbio che ogni forma di intimidazione e violenza – comunque sempre assurda, ingiustificabile e deprecabile – comprime libertà e diritti, quindi ogni possibilità di sviluppo economico e di benessere sociale. Lavoreremo, dunque, per rafforzare l’azione dell’Ente camerale proprio a tutela delle imprese e per la crescita del territorio, anche attraverso servizi efficienti, progetti mirati, attività informativa e formativa, sempre in stretta collaborazione con le associazioni di categoria, gli operatori economici, i soggetti attivi del territorio e, non da ultimo, con le forze dell’ordine a cui va il nostro ringraziamento per la meritoria opera quotidianamente svolta al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, a servizio delle imprese, di ogni singolo individuo e dell’intera comunità”. Sul fronte di una più diffusa cultura della legalità, prevenzione dei fenomeni dell’usura e degli atti estorsivi, sostegno alle imprese vittime di atti criminosi, la Camera di Commercio è già attiva con lo Sportello Legalità, istituito con il Comune di Vibo Valentia e l’Associazione antiracket e antiusura ed operativo al Valentianum, con professionisti esperti e competenti per fornire, a titolo gratuito, soprattutto agli imprenditori in difficoltà, ascolto e adeguata assistenza legale e psicologica, consulenza aziendale, finanziaria, bancaria, anche finalizzata all’accesso ai fondi speciali previsti dalla normativa in materia. Lo Sportello Legalità è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. LEGGI ANCHE: Camera Commercio di Vibo: Nuccio Caffo nuovo presidente
Pecorino del Poro, la Camera di Commercio di Vibo controllerà la qualità del prodotto