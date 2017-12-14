Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
Due ultimi appuntamenti di carattere organizzativo, nella Cgil di Vibo Valentia, hanno segnato nuovi avvicendamenti ai vertici della Confederazione provinciale. Alla guida della categoria della Funzione Pubblica è stato nominato Luciano Contartese, mentre al patronato Inca la nuova direttrice è Nadia Fortuna. “Questi due importanti passaggi – si legge in una nota della segreteria provinciale della Cgil – rappresentano un percorso di rinnovamento già avviato e fortemente voluto da tutto il gruppo dirigente provinciale per dare continuità e slancio alle battaglie per il lavoro sul nostro territorio.
Siamo pronti ad affidare ai giovani ed alle donne il patrimonio di una secolare storia che deve continuare imperitura, a presidio dei diritti e della dignità di ogni cittadino, soprattutto in una realtà drammaticamente provata dalla mancanza di lavoro e dalle disuguaglianze sociali. Queste due nuove nomine saranno d’aiuto alla Cgil di Vibo Valentia tutta nel continuare a costituire un sistema integrato tra sevizi e rappresentanza sociale in difesa dei diritti e delle tutele individuali e collettive, dando risposte concrete al mondo del lavoro. A Luciano ed a Nadia, dunque, nella consapevolezza delle responsabilità affidate – conclude la segreteria della Cgil – il nostro più sentito e sincero augurio di buon lavoro”.