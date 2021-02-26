La città inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia Ftth (Fiber To The Home) per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s. L’investimento è di 3,3 milioni di euro. Lavori già avviati che interesseranno 10.500 unità immobiliari

Tim avvia a Vibo Valentia un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di 3,3 milioni di euro e in sinergia con l’amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. Vibo Valentia è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del gruppo Tim che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni Ftth (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. I lavori per la realizzazione della nuova rete sono partiti nei giorni scorsi in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare 10.500 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l’amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. Grazie a questo piano, Vibo Valentia sarà quindi dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FttCab, che rende già disponibili collegamenti fino a 200 megabit per circa 12.800 unità immobiliari, pari al 94% delle linee del comune.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. [Continua dopo la pubblicità]

“Siamo felici che la nostra città sia stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop – ha dichiara il sindaco Maria Limardo -. Un altro passo importante che va nella direzione della “smart city” tanto voluta e inserita nel mio programma elettorale. La nuova rete consentirà ai nostri cittadini e imprese una navigazione molto più veloce e quindi molto più operativa dal punto di vista lavorativo. Sarà importante, altresì, in questo periodo di pandemia, per il ricorso alla Dad e allo “smart working”. Inoltre, abbiamo preteso che gli scavi per il potenziamento della linea venissero fatti arrecando meno disagi possibili ai cittadini e con un ripristino completo e a norma di legge”.

“Vibo Valentia fa parte di un percorso di eccellenza che vede Tim impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima –ha invece dichiarato Giuseppe Catania, responsabile Field Operations Line Calabria di Tim -. Si tratta di un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale. Un risultato frutto degli ingenti investimenti fatti da Tim a Vibo Valentia e della proficua collaborazione dell’amministrazione comunale”.

LEGGI ANCHE: A Serra San Bruno arriva la connessione veloce per la didattica digitale integrata

Internet, a Serra San Bruno arriva la fibra ottica