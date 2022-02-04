Il documento sottoscritto tra il commissario Francesco Caporaso, responsabile della struttura territoriale Anas-Calabria, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, nazionali e regionali

Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il commissario straordinario Francesco Caporaso, responsabile della struttura territoriale Anas Calabria, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, nazionali e regionali, in merito alla realizzazione dei lavori di completamento della Trasversale delle Serre.

«Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa – dichiara il segretario regionale della Fillea-Cgil, Simone Celebre – si è compiuto un ulteriore passo in avanti, dopo l’intesa tra il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il commissario straordinario Francesco Caporaso per l’approvazione dei progetti esecutivi relativi ai primi due lotti della Trasversale delle Serre: “Superamento del Colle Scornari” (lavori per più di 21 milioni di euro) e “Superamento del Cimitero di Vazzano” (lavori per più di 9 milioni di euro), per la realizzazione di questa importantissima e strategica infrastruttura viaria per la Calabria. Un’infrastruttura che renderà veloce e più sicuro il collegamento tra il Tirreno e lo Jonio. Il nostro auspicio – sottolinea sempre Simone Celebre – è quello che chi di dovere non perda tempo e si attivi per avviare, con urgenza, le necessarie procedure per la pubblicazione dei bandi di gara che dovranno avere una valenza comunitaria». [Continua in basso]

Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa le parti hanno convenuto, tra l’altro, che è obiettivo comune «garantire la celerità della realizzazione, il rispetto delle fondamentali norme di sicurezza e regolarità del lavoro, favorire una ripresa economica che generi il maggior numero possibile di nuovi posti di lavoro, stabili e sicuri e, soprattutto, le parti hanno individuato quale priorità i temi dell’occupazione di qualità e della legalità. Temi questi appena citati – ha evidenziato ancora il segretario generale della Fillea-Cgil, – che, saranno rafforzati grazie al rinnovo del Ccpl sottoscritto nel mese di settembre 2021 con l’introduzione stante a quanto stabilito dall’articolo 9 del contratto collettivo integrativo delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, della concertazione preventiva obbligatoria anche per i lavori dei due lotti della Trasversale delle Serre, considerato che entrambi i lotti superano i 5 milioni di euro».