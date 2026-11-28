Il 1° e 2 dicembre la seconda edizione dell’iniziativa promossa da Radici in Viaggio. Scuole, istituzioni, genealogisti e operatori a confronto sulle potenzialità del settore

Dalla ricerca delle proprie origini familiari alla riscoperta dei luoghi da cui partirono migliaia di emigrati calabresi, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio di storie e memorie delle comunità locali in un’opportunità di sviluppo turistico per il territorio. Sarà questo il filo conduttore della seconda edizione di “Dalle storie di famiglia ai luoghi: il valore della genealogia nel turismo delle radici”, iniziativa in programma a Vibo Valentia martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, negli spazi di Save The Date (ex Ovs), al civico 74 di corso Vittorio Emanuele III.

Promossa da Radici in Viaggio, impresa sociale con sede a Nicotera, la manifestazione torna nel capoluogo dopo la prima edizione ospitata nel 2025 a Palazzo Gagliardi. Due giornate di approfondimento che coinvolgeranno istituzioni, scuole, genealogisti, musei, archivi e operatori turistici, chiamati a confrontarsi sulle prospettive di un settore che può rappresentare una risorsa per la Calabria, anche in chiave di valorizzazione dei piccoli borghi.

La genealogia entra nelle scuole

Le attività prenderanno il via alle 9.30 con gli studenti dell’istituto De Amicis di Vibo Valentia. I bambini della primaria e i ragazzi della scuola media saranno coinvolti in due distinti appuntamenti dedicati alla scoperta delle proprie origini familiari, rispettivamente con il docente e genealogista Francesco Violi e con Alessandro Lavopa, genealogista professionista e fondatore di Storiedifamiglia.com.

Previsti i saluti dell’assessore comunale Stefano Soriano e l’introduzione di Donatella Calderazzo. A seguire, dalle 11.30, spazio ai laboratori rivolti agli studenti delle scuole superiori, con il coinvolgimento dell’istituto tecnico economico Galilei e dell’Alberghiero.

Tra le esperienze proposte anche quella del Laboratorio Gusto e Radici di Podargoni, borgo ai piedi dell’Aspromonte, dove la riscoperta delle ricette tramandate dagli anziani della comunità è diventata parte di un progetto di valorizzazione del territorio attraverso la gastronomia.

Turismo delle radici, il confronto tra istituzioni e operatori

Nel pomeriggio di martedì, dalle 16.15, il confronto si sposterà sulle strategie per costruire un’offerta turistica legata alle radici. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Enzo Romeo, del presidente della Provincia Franco Barbalace e del vescovo Attilio Nostro, interverranno, tra gli altri, Roberto Cosentino, dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle arti di Catanzaro, Fabrizio Sudano, direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, e Raffaele Traentino, direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria. A moderare l’incontro sarà Mariangela Preta, direttrice del Polo museale di Soriano Calabro.

Dalle 17.45 saranno invece protagonisti gli operatori turistici, chiamati a confrontarsi con i rappresentanti degli enti territoriali, tra cui il commissario del Parco delle Serre Francesco Costantino, il presidente dei Parchi marini della Calabria Raffaele Greco e il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo.

Dalla memoria familiare alle opportunità per i territori

La seconda giornata sarà incentrata sul ruolo della genealogia nella costruzione degli itinerari turistici e sulle prospettive future del settore, con il contributo di esperti, rappresentanti istituzionali e associazioni. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese.

«Una ricerca genealogica restituisce nomi, date e paesi. Il viaggio delle radici comincia quando quei dati diventano luoghi da visitare e persone da incontrare», spiega Pasquale La Gamba, genealogista di Radici in Viaggio. «Conoscere la propria storia familiare significa riscoprire le proprie origini e, al tempo stesso, la storia delle comunità di appartenenza. Una conoscenza fondamentale anche per chi opera nel Turismo delle Radici, un settore in forte crescita che richiede competenza e professionalità per offrire esperienze autentiche e valorizzare il legame con i territori».

Ad arricchire il programma saranno i reading letterari curati da Carmen Bellissimo, le testimonianze degli italodiscendenti che hanno già compiuto un viaggio delle radici in Calabria, le esperienze immersive dedicate alla storia dell’emigrazione, le attività ludiche per i più piccoli e le degustazioni gastronomiche.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Calabria attraverso il Poc Calabria 2014-2020, si avvale del patrocinio di numerosi enti e realtà territoriali. L’ingresso è libero e gratuito per entrambe le giornate.