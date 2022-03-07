Associazione autonoma, indipendente, firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro e offre alle imprese associate l’applicazione dei propri contratti, l’assistenza contrattuale, welfare aziendale, formazione

Nasce Unimpresa Vibo Valentia. Le micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e delle professioni che operano nei diversi settori, da oggi hanno un nuovo punto di riferimento in Calabria. Apre, infatti, a Vibo Valentia una nuova sede di Unimpresa, associazione che ha come compito primario quello di interpretare, affiancare e sostenere le stesse nelle sfide del mercato sempre più competitivo e globalizzato. La struttura della sede provinciale Unimpresa di Vibo Valentia sarà guidata dal presidente Marco Pagano, affiancato dai rappresentanti di categoria: edilizia e immobiliare Raffaele Riga, agenti di commercio Domenico Mesiano, Artigianato Salvatore La Manna, professioni sanitarie Vincenzo Ruffa, professioni servizi Giandomenico Pata, responsabile di segreteria Roberto La Gamba e Michele La Rocca responsabile dell’ufficio comunicazione. [Continua in basso]

«Sono orgoglioso di poter ricoprire il ruolo di presidente provinciale di Unimpresa. E’ una sfida affascinante ed esaltante ma allo stesso tempo carica di responsabilità. Spero che il mio impegno, unito a quello dei rappresentanti delle varie categorie dell’associazione, possa contribuire a dare adeguate risposte e assistenza alle imprese associate e a fornire opportunità di crescita importanti. Imprese che se ben rappresentano la struttura portante del nostro sistema produttivo non trovano sul territorio da parte delle diverse istituzioni le giuste attenzioni e considerazione per quello che meritano e rappresentano», commenta il presidente di Unimpresa Vibo Valentia, Marco Pagano.



Unimpresa – informano dalla nuova sede – è una associazione autonoma, indipendente e opera senza fini di lucro, firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro e offre alle imprese associate l’applicazione dei propri contratti, l’assistenza contrattuale, welfare aziendale, formazione e una serie di servizi dedicati alle imprese per la tutela dei propri interessi economici, professionali e morali nei rapporti con le varie organizzazioni esistenti.