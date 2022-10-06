Con 12 milioni di euro investiti nell'ultimo lustro, lo stabilimento con sede nell'area industriale di Porto Salvo continua a crescere. Importante l'impatto sul territorio, con la creazione di altri 15 posti di lavoro

L’inaugurazione della nuova linea produttiva con tanto di taglio del nastro, coincide con i 60 anni di attività della Baker Hughes. L’ex Nuovo Pignone con sede nell’area industriale di Porto Salvo, nel Vibonese, celebra un traguardo importante e lo fa nel corso di una cerimonia alla presenza delle massime autorità istituzionali del territorio. In sala anche gli oltre 100 dipendenti, che per un giorno hanno messo da parte le tute da lavoro, partecipando con orgoglio alle iniziative aziendali per celebrare l’importante anniversario. Sessant’anni di storia di un’impresa che guarda al futuro, a dimostrazione di come anche a certe latitudini sia possibile investire e crescere. La Regione Calabria ha fatto la sua parte come conferma lo stesso assessore allo Sviluppo Economico, Rosario Varì. Per l’occasione è giunto anche il presidente del Nuovo Pignone Paolo Noccioni. Un’azienda fiorente che ha deciso di puntare sull’innovazione, sulla tecnologia e sul capitale umano. [Continua in basso]

La nuova linea produttiva

La nuova linea produttiva consente l’applicazione di processi avanzati di saldatura automatizzata e di lavorazioni meccaniche ad elevato livello tecnologico per la realizzazione di componenti strutturali per turbine a gas di dimensioni medio-piccole e per turbine a gas aeroderivative, integrando ancora di più il sito di Vibo all’interno delle operazioni italiane di Baker Hughes, che conta 8 siti sul territorio nazionale per oltre 5.000 addetti complessivi. Tra i principali macchinari della nuova linea figurano una calandra costruita appositamente per materiali nobili, 2 centri di lavoro di ultima generazione a 5 assi, un tornio verticale, un impianto di saldatura robotizzata a 13 assi, un forno elettrico all’avanguardia, alimentato da un impianto fotovoltaico per trattamenti termici specializzati in atmosfera controllata.

«Oggi con l’inaugurazione della nuova linea ad alta tecnologia per parti strutturali di turbine a gas celebriamo l’ulteriore espansione delle attività del sito Baker Hughes di Vibo Valentia, a segnale della centralità dello stabilimento all’interno del ciclo produttivo dell’azienda. Il sito si estende su una superficie di 175.000 metri quadri, promuove un’occupazione ad elevato livello di specializzazione ed è un importante punto di riferimento per il territorio – commenta Paolo Noccioni, presidente Nuovo Pignone, Baker Hughes IET -. Tutto ciò è stato possibile grazie a cospicui investimenti in tecnologie e sulle nostre persone, permettendo il raggiungimento di risultati tangibili che posizionano lo stabilimento al centro del nostro lavoro per la transizione energetica». [Continua in basso]

Il ruolo della Regione

La nuova linea produttiva ha richiesto negli ultimi anni un investimento di circa 7 milioni di euro, per un totale di 12 milioni di euro investiti dall’azienda dal 2018 al 2022. Un significativo supporto alla crescita del sito è stato fornito da Regione Calabria e, in particolare, grazie alla Legge 181/89. La collaborazione con le istituzioni e gli incentivi pubblici, pari a circa 5,1 milioni di euro tra contributi e finanziamenti, hanno contribuito a creare questa nuova linea produttiva. «Festeggiamo con orgoglio i 60 anni di insediamento Baker Hughes a Vibo e in Calabria in quanto rappresenta un fiore all’occhiello della realtà industriale del territorio – afferma Rosario Varì, assessore dello Sviluppo Economico della Regione Calabria -. I risultati di crescita raggiunti e quelli previsti grazie ai più recenti investimenti, realizzati anche grazie al contributo della Regione, confermano Baker Hughes una realtà consolidata del territorio e simbolo delle multinazionali che credono nella nostra Regione e nelle sue potenzialità».

L’impatto sul territorio

«La presenza di Baker Hughes a Vibo permette anche la costruzione di un impatto significativo sull’economia del territorio calabrese, dove collaboriamo con venti aziende locali, che nel 2021 è ammontato a ben 31 milioni di euro – commenta Maria Francesca Marino, direttore dello stabilimento Baker Hughes di Vibo Valentia -. Inoltre non dimentichiamo anche i benefici in termini occupazionali: l’apertura della nuova linea produttiva ha generato infatti ulteriori 15 posti di lavoro per tecnici specializzati».

Il sito Baker Hughes di Vibo Valentia, così come gli altri siti del Gruppo, pone sempre più importanza alla Diversity, Equity & Inclusion e proprio oggi è stata presentata la parte dello stabilimento dedicata alla celebrazione e tutela di questi temi. Negli scorsi mesi il sito ha avviato la 1° edizione della “Welding Academy”, un’iniziativa nata per incoraggiare l’occupazione tecnico-specializzata femminile e che ha visto l’assunzione di 6 professioniste della saldatura, 4 delle quali attualmente occupate presso lo stabilimento di Vibo Valentia di Baker Hughes e 2 attualmente occupate presso lo stabilimento di Bari di Baker Hughes.