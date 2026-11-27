Portare la professione del commercialista tra i banchi di scuola, illustrarne le prospettive occupazionali e accompagnare gli studenti nelle scelte relative al proprio futuro. È l’obiettivo di “Il futuro fa tappa a scuola”, il progetto di orientamento itinerante promosso dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec) di Vibo Valentia, che coinvolgerà gli istituti a indirizzo economico della provincia.

L’iniziativa arriva a seguito del convegno regionale dello scorso maggio, che ha richiamato nel Vibonese professionisti e rappresentanti della categoria provenienti da tutta Italia. L’Unione punta ora a rafforzare il proprio legame con il territorio attraverso un percorso rivolto alle nuove generazioni, creando un collegamento tra il mondo della formazione e quello del lavoro.

La professione tra i banchi di scuola

Attraverso incontri, momenti di confronto e testimonianze dirette dei professionisti, gli studenti avranno la possibilità di approfondire il ruolo del commercialista, conoscere i percorsi di studio necessari per intraprendere la carriera, acquisire informazioni sulle competenze richieste e sulle opportunità di specializzazione.

L’intento è anche quello di superare la concezione tradizionale della professione, spesso associata esclusivamente alla gestione della contabilità, alle dichiarazioni fiscali e ai bilanci, per raccontare una figura che oggi affianca imprese, cittadini e istituzioni nelle scelte economiche, strategiche e organizzative.

«Crediamo sia fondamentale avvicinare i giovani alla nostra professione, raccontandola per quello che è realmente oggi: una realtà dinamica, ricca di opportunità e in continua evoluzione», spiega Giuseppe Orecchio, presidente dell’Ugdcec di Vibo Valentia.

L’orientamento e le prospettive lavorative

«Dopo l’esperienza e il successo del Convegno regionale di maggio – prosegue Orecchio – abbiamo voluto ripartire dal territorio, entrando nelle scuole e mettendoci direttamente a disposizione degli studenti. Vogliamo far conoscere il nostro lavoro, trasmettere entusiasmo e soprattutto far capire ai ragazzi che la professione di Commercialista può rappresentare una concreta opportunità per costruire il proprio futuro».

Con il progetto itinerante, l’Unione intende dunque ampliare il proprio impegno oltre gli appuntamenti riservati alla categoria, aprendosi al dialogo con le comunità scolastiche del Vibonese e contribuendo a rendere più consapevoli le scelte formative e professionali degli studenti.

Un percorso che affianca alle attività di formazione e valorizzazione della professione quelle di orientamento delle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con un mondo del lavoro in continua trasformazione.