Firmato il contratto di concessione dei locali per 99 anni. Presenti il prefetto Zito, il comandante Rizzo e per il Comune il commissario straordinario Romanò

Dopo anni di battaglie politiche e non poche polemiche, e dopo i passi decisivi dei mesi scorsi, il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a Ricadi è divenuto realtà. Oggi infatti è stato stipulato il contratto di comodato d’uso gratuito fra l’amministrazione comunale e il dipartimento Vigili del Fuoco -ministero per l’Interno, relativo al distaccamento permanente.

Vigili del fuoco a Ricadi, scoppia la polemica sui “meriti”

Il contratto, con il quale si concede gratuitamente per 99 anni l’ex edificio scolastico situato nella frazione Brivadi, è stato firmato questo pomeriggio nella sede del distaccamento dal comandante dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, Giampiero Rizzo, e dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Ricadi, Vincenzo Calzona, alla presenza del prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, e del commissario prefettizio Manuela Romanò, la quale, con delibera numero 4 del 26/06/2020 ha approvato lo schema del relativo contratto.

Vigili del fuoco, il Distaccamento di Ricadi diventa permanente

Mediante tale atto, la sede dei Vdf di Ricadi, attiva dal luglio 2008 per 60 giorni nel periodo estivo, diventa così permanente a conclusione di un iter amministrativo avviato con delibera di consiglio comunale 18 del 15 maggio 2017, con la quale si è dato mandato al sindaco di richiedere al ministero dell’Interno il distaccamento stabile, richiesta accolta con il decreto del 2 febbraio 2019 del ministero dell’Interno, che lo ha istituito. La sede, per tutto l’anno solare, avrà una dotazione organica di 28 unità, ai sensi del decreto del Corpo nazionale Vigili del fuoco numero 305 del 3/12/2019.