“Vento in faccia” il videoclip del cantautore Massi Lepera girato a Tropea -Video

Promette di diventare la colonna sonora dell’estate calabrese l’ultimo singolo del cantautore catanzarese Massi Lepera. Si chiama “Vento in faccia”, il ritmo è quello dance e il videoclip si ispira al borgo dei borghi. Palma Serrao, giornalista e docente di latino e greco è la protagonista del videoclip. È stata sua l’idea di realizzare lil video nella cittadina turistica del vibonese. Borgo che conosce molto bene: «Ho lavorato quest’anno in un liceo di Tropea, una cittadina dalla bellezza mozzafiato, paesaggio che ben si coniuga con quella voglia di leggerezza, di “vento in faccia” raccontati nel brano di Lepera.

Le riprese realizzate da Giuseppe Cristiano e Alessio Codispoti, si sono svolte tra la spiaggia, il lungomare e i caratteristici vicoli del centro storico. Massi Lepera è un docente di latino e greco con la passione per la musica che compone per promuovere la sua amata Terra.

L’ultimo brano “vento in faccia” è un inno alla libertà riconquistata dopo mesi di lockdown. Una ventata di emozioni e voglia di riscatto attraverso le bellezze paesaggistiche e la musica». Il video che sta riscontrando grandi consensi, è visibile sui canale Youtube e instagram di Massimilano Lepera e Palma Serrao.