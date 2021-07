Tropea cipolla party, inizia la festa nel Borgo dei borghi – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Rossella Galati



È iniziata la festa nella perla del Tirreno con la terza edizione del Tropea cipolla party. Il Borgo dei borghi celebra anche quest’anno un prodotto conosciuto in tutto il mondo, apprezzato per il suo sapore dolce e gradevole. Saranno tre intense e ricche giornate in cui medici, esperti di nutrizione, rappresentanti del mondo delle istituzioni ma soprattutto chef stellati, daranno il loro contenuto in modi e forme diverse per scoprire le mille sfaccettature di quello che ormai è un simbolo della Calabria, la cipolla rossa. [Continua in basso]

La dieta mediterranea

Dopo i saluti del sindacoGiovanni Macrì, la prima giornata è partita con un interessante dibattito a più voci moderato da Franco Laratta, sullo stile di vita della dieta mediterranea con il contributo di Antonio Leonardo Montuoro, direttore dell’osservatorio regionale della dieta mediterranea di Nicotera; Enzo Montemurro, cardiologo e vicepresidente fondazione “il cuore siamo noi”, società italiana cardiologia; Ludovico Abenavoli, direttore della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente dell’università Magna Grecia di Catanzaro; Pietro Bozzo, direttore interprovinciale Coldiretti Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Adamo Rombolá, dell’università di Bologna. A seguire il primo cooking show con lo chef stellato calabrese Riccardo Sculli che ha dedicato alla kermesse il piatto “Ris’otto di sera – tramonto a Tropea”.

La cipolla come risorsa

La giornata proseguirà con il panel su “promozione e tutela della cipolla rossa di Tropea per misura 3.2” al quale tra gli altri prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e il presidente del consorzio cipolla di Tropea Calabria Igp, Giuseppe Laria. A seguire cooking show dello chef Igles Corelli, maestro indiscusso della ristorazione italiana.