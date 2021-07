Nardodipace, “Megalithos Festival”, il maltempo fa rinviare la seconda giornata

I megaliti di Nardodipace

Dopo l’intensa e suggestiva giornata di ieri con cui il “Megalithos Festival”, la seconda giornata di arte e teatro tra le Pietre Incastellate a Nardodipace viene rinviata a causa del maltempo. Il Comune di Nardodipace e la direzione artistica del Festival stanno lavorando già al recupero degli appuntamenti di oggi per venerdì 23 luglio. Ricordiamo che oggi il programma si sarebbe svolto nel Geosito B, e prevedeva: alle 16 l’antropologo a domicilio, Paolo Apolito; alle 17 “La città delle pietre” a cura della cooperativa Edizione straordinaria Scuola di teatro Enzo Corea; alle 18 il trekking tra le Pietre Incastellate e quindi alle 19 “Lidenbrockconcert for sax and voice” di Alberto Laneve e Fabiana Dota.

