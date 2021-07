Zambrone, l’amministrazione pubblica il cartellone degli eventi estivi

«In epoca di pandemia, la scelta sull’opportunità o meno di realizzare manifestazioni pubbliche è stata lungamente ponderata. Alla fin fine si è deciso di andare avanti: un segnale di speranza e di ragionato e prudente ottimismo. Il tutto, naturalmente, con grande cautela e attenzione che si manifesterà su due piani. Il primo, nel rispetto delle norme anti-Covid 19, in particolare: distanziamento sociale e numeri di posti a sedere limitati per ogni evento. In secondo luogo, con l’esclusione dalla programmazione di eventi di massa o che possono creare assembramenti; assente il pezzo forte delle ultime estati zambronesi: il Tamburello Festival». Lo annunciano in una nota a firma congiunta il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina, il vicesindaco Nicola Grillo e l’assessore Enza Carrozzo.[Continua in basso]

Ecco tutti gli appuntamenti

tutti La locandina delle manifestazioni estive

S’inizia il 7 agosto con la presentazione del libro: “Frammenti d’anima” di Michele Petullà. Il 12, nella frazione Daffinacello, l’amministrazione darà un formale riconoscimento per gli allievi vincitori del concorso di poesia “Onde mediterranee”. Teatro di burattini e marionette, bolle di sapone, zucchero filato e popcorn, micromagia allieteranno la serata per i vincitori del concorso e per i loro compagni di scuola. Il 13 a San Giovanni, in linea con gli anni passati, la commedia in vernacolo calabrese: “I morti non paganu i tassi”, a cura dell’associazione Laboratorio Teatrale “La bottega del sorriso Aps” di Cittanova. Il 16 sempre a San Giovanni, alle ore 19, l’intitolazione della scuola primaria a Domenico Giannini, giovane del posto scomparso prematuramente, evento patrocinato dall’Istituto Comprensivo di Tropea. Iniziativa ambientalista alla marina di Zambrone, nel pomeriggio del 18 “Ricicla estate” con la collaborazione di Legambiente e Conai. Evento clou il 20 con “Donna, omaggio a Mimì”. Trattasi di un concerto in memoria di Mia Martini che registrerà la partecipazione di tanti artisti di tutta la Calabria che si alterneranno nella piazza VIII marzo del capoluogo. L’evento avrà la direzione artistica di Maria Teresa Marzano. Da ricordare che nel Museo a cielo aperto “Calabria al femminile”, realizzato dall’artista Antonio La Gamba, il Comune di Zambrone ha dedicato una statua alla vocalist originaria di Bagnara. Il giorno successivo e cioè il 21 agosto, sempre a Zambrone, la presentazione del libro: “Voli d’Italia viaggio nei nostri pensieri” di Gaia Van Der Esch, scrittrice tra le più talentuose del panorama nazionale tanto che nel 2017 è stata inclusa da Forbes tra i 30 under 30 più promettenti al mondo. A seguire, lo spettacolo di Laura Formenti, comica, attrice e performer fra le più brillanti del panorama nazionale. Lo spettacolo messo in scena è: “Brava per essere un pugile”. L’iniziativa sarà realizzata con la compartecipazione dell’Associazione Valentia. Il 31 a Daffinà “Circovagando” con gli artisti di strada della compagnia Joculares; gli spettacoli proposti: Mr. Sardella Show, Tacco12 e Alla ricerca della bolla perduta. Si chiude il 5 settembre con il concerto Blues in Madama, col gruppo: “On the Clouds”. Tutte le manifestazioni si svolgeranno con la collaborazione dell’Anpana Gepa (Protezione Civile) di Zungri, coadiuvati dai prestatori del Servizio civile universale.